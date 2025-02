Día Mundial del Preservativo: su importancia para la salud sexual

El Día Mundial del Preservativo se conmemora hoy jueves 13 de febrero, y es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de su uso en la salud sexual. El preservativo es uno de los métodos anticonceptivos más accesibles, ya que, no solo juega un papel fundamental en la prevención de embarazos no planificados, sino también en la protección frente a infecciones de transmisión sexual (ITS) incluidas el VIH y otras enfermedades como la gonorrea, sífilis y clamidia.