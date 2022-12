Lanzan la campaña "ponete la cinta, hacete el test del VIH"

Del 1 al 7 de diciembre, la compañía puso a disposición sus Gabinetes de Salud para que miles de personas tengan acceso al test rápido de VIH de forma gratuita y confidencial.

“En la Argentina, el 30% de las personas acceden a su diagnóstico de VIH de forma tardía. Por lo tanto, seguimos trabajando con Fundación Huésped para sensibilizar sobre la importancia del testeo de VIH y acercar la salud a las personas. La farmacia es un actor clave en la concientización y prevención de enfermedades. Por ello pusimos a disposición nuestros Gabinetes de Salud para incentivar el testeo rápido y gratuito. Terminar con la epidemia del VIH empieza con una acción simple: hacerse el test”, detalló Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity.

Los testeos rápidos, gratuitos y confidenciales se realizaron en los Gabinetes de Salud de Farmacity de la Ciudad de Buenos Aires. Estos espacios son atendidos exclusivamente por enfermeros matriculados donde realizan atención primaria de salud y prevención para la comunidad. Durante la campaña, las personas que se acercaron a realizarse el test recibieron el asesoramiento y la contención de profesionales de la salud y voluntarios de Fundación Huésped. Sumado a esto, todo el procedimiento de testeo rápido y su debido resultado fue supervisado por un equipo de bioquímicos.

“El sector privado es un actor fundamental tanto en la prevención del VIH como en la disminución del estigma y la discriminación hacia las personas que tienen el virus. Por eso, desde Labor Positiva, nuestro programa en el ámbito laboral, trabajamos con las empresas para lograr entornos laborales más diversos e inclusivos. Esta acción con Farmacity representa un caso de éxito que nos enorgullece”, aseguró Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped.

Entrega gratuita de preservativos

PRIME se sumó a la campaña a través de la entrega de preservativos gratuitos con el objetivo de fomentar la concientización de la importancia del uso de métodos de barrera, debido a que más del 98% de las infecciones de VIH se transmiten por vía sexual.

En forma complementaria, y para seguir promoviendo el acceso a la salud de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, Farmacity se sumó con enfermeros al Operativo de Testeos que realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Barrio Fraga, donde próximamente la compañía abrirá su primera farmacia.

Hacerse el test es la única manera de saber si alguien contrajo el VIH. Es importante considerar que, en caso de que el resultado sea positivo, el tratamiento es gratuito para todas las personas que viven en territorio argentino. Los avances de la medicación implican cada vez mejores esquemas, con menos efectos adversos y menor cantidad de pastillas que permiten una calidad de vida similar a quienes no tienen el virus.

Para más información, ingresa a donde.huesped.org.ar y encontrá el centro de testeo más cercano.

Fundación Huésped

Fundación Huésped es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados. Su abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en nuestro país y en la región. www.huesped.org.ar

Farmacity

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 7.300 colaboradores en todo el país que, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 300 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

A través de sus otros formatos, Farmacity ofrece a sus clientes mucho más que una farmacia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com