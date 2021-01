Schiavi y una confesión sobre Riquelme en la final de 2012

El ex futbolista de Boca y Newell's reconoció que el jugador de River que más lo complicó fue Javier Saviola, aunque también mencionó a Maximiliano López, ya que en un superclásico que el Millonario ganó en la Bombonera el delantero estuvo intratable.

Además, recordó los entrenamientos en el complejo Pedro Pompilio con la camiseta de Boca: “Tevez era insoportable. Nos ponía el culo con 17 años y no los podíamos mover. Lo hacíamos volar por el aire. Franco Cángele también, porque me pasaba, tiraba un caño y en vez de tirar un centro, enganchaba y me esperaba. Cuando frenaba, iba y le metía una patada".

El Gato Formica no se salvó de la mención, el Flaco lo tildó de "canchero" y rememoró un acuerdo que tuvo con el jugador de La Lepra: "Me tiró un caño en una práctica y le pegué un codazo. Al otro día lo cité y acordamos que si no me tiraba más caños, no le pegaba más”.

En tanto, contó una anécdota que tuvo con Diego Armando Maradona, quien lo llamó por teléfono para ir a la Selección en 2009: “estaba yendo a buscar a mi hijo en Rosario y me llamó Diego por teléfono. Me dice ‘habla Diego Maradona, tenés que venir a la Selección’. Pensé que era una joda para Tinelli, se lo dije y me respondió ‘no boludo, tenés que venir en serio’”.

En cuanto a su paso por la Selección, el Flaco Schiavi también aludió a un episodio que vivió con Lionel Messi, a quien le advirtió : "‘Enano, te voy a pegar una patada...’" y agregó "lo corría de atrás y le quería pegar. Lo corría para asustarlo y él se reía”.

Por último, cuando fue consultado acerca de la declaración de Juan Román Riquelme antes de la final frente a Corinthians en la que dijo que iba a dejar Boca después del partido, el Flaco confesó: "Sí, que haya dicho eso influyó. A muchos chicos les afectó que lo haya dicho antes de una final. No es excusa, pero a muchos les pegó la noticia. Muchos eran amigos, entonces no fue fácil salir con la cabeza pensando en la final”