Schwartzman ganó y ya está en octavos de Roland Garros

Con un juego sólido, el "Peque" se impuso con parciales de 6-4, 6-2 y 6-1 en dos horas de juego al tenista de 37 años, y que llegó a ser 16 en el ránking mundial hace algunos años.

De esta forma, se sumó a su compatriota Federico Delbonis (51), quien ya había avanzado el viernes a esta instancia por primera vez en su carrera, siendo los dos argentinos que se mantienen en carrera en el cuadro de singles, tanto masculino como femenino.

En la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, hubo unas 250 personas en las tribunas que ovacionaron a Schwartzman con el típico cántico: "Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego...".

"Es un lugar especial para mí, es lindo regresar y reencontrarme con su público. El año pasado fue mi mejor torneo. Estoy contento de jugar con toda esta gente", explicó el porteño de 28 años. "Pude sacar rápido la diferencia, eso es bueno para no darle confianza. Si arrancaba bien creía que le iba a costar, y por suerte pasó eso. De a poco me acerco a mi mejor versión. Hoy cometí algunos errores que no me gustaron, pero eso me da margen para mejorar. Si me comparo con tres semanas atrás, las cosas me están saliendo mejor y eso me pone feliz", analizó.

En lo que va del certamen, Schwartzman ganó sus tres partidos sin ceder ni siquiera un set a sus rivales, y ahora aguarda por el ganador del duelo entre el juvenil español Carlos Alcaraz -de 18 años y una de las sensaciones del circuito- y el alemán Jan-Lennard Struff.