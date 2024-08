Se agudiza la interna libertaria: Victoria Villarruel rechazará el pedido de expulsión de Francisco Paoltroni

Mediante un escrito que lleva la firma del presidente del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, con la anuencia no sólo suya sino también de sus compañeros Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera se informó la decisión de la expulsión bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”.

El problema es que los firmantes se dirigen a Villarruel en su carácter de titular de la Cámara Alta para “solicitar la expulsión del bloque” del senador formoseño. Es por eso que desde el despacho presidencial respondieron que “es improcedente” porque no está dentro de las facultades de la titularidad de la Cámara la conformación de los bloques y mucho menos las expulsiones.

“Si lo quieren echar, que lo hagan ellos”, explicaron fuentes relacionadas a la decisión. El punto, además, es que Villarruel no está de acuerdo con la decisión. "La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Paoltroni tenga el mismo fin que (la diputada de LLA Lourdes) Arrieta", sostuvo un influyente funcionario a acreditados en Balcarce 50, horas antes de que saliera a la luz la nota de los senadores.

Francisco Paoltroni La Libertad Avanza Senado.jpg Francisco Paoltroni, el senador que pidieron que sea expulsado de La Libertad Avanza.

Días atrás, cuando comenzó a trascender la idea de los libertarios de expulsar al senador, la vicepresidenta de la Nación se había mostrada contraria a la idea. “Paoltroni es un senador que defiende sus convicciones. Siempre expresa sus disidencias de frente, no se alía con nadie que no sea de LLA, ¿por que habrían de expulsarlo? El caso de Arrieta es un escándalo total. Arrieta mintió y denunció colegas. Paoltroni defiende con vehemencia ideas políticas. El disenso político no se castiga”, habían explicado a Infobae desde el entorno de Villarruel.

La tensión se intensificó en las últimas horas al ritmo de las declaraciones de Paoltroni sobre la SIDE y la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. El formoseño también cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado cuando "no hay plata para los jubilados".