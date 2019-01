Se reúnen Malaspina y Angelici por Mac Allister

En declaraciones a TyC Sports, Malaspina afirmó: “Me llamó Angelici y me voy a juntar a hablar con él. Alexis es fundamental para nosotros y está cerca de renovar su contrato con un incremento salarial. La intención es que siga hasta junio. Nosotros no tuvimos ninguna una oferta de Santos, de Brasil, y el número que queremos es 10 millones de dólares libres, sin impuestos, ni descuentos. Igualmente, el jugador no nos dijo nada sobre su posible salida, ni si tiene intenciones de irse del club”.

En cuanto a los refuerzos, ayer se sumó al grupo de trabajo Gabriel Hauche, quien ya estuvo en la institución entre el 2006 y 2009. A sus 32 años, cumple con su segunda etapa en el club.