Se suicidó Toti Maselli, el mánager de El Puma Rodríguez

La noticia del suicidio del mánager fue confirmada por el periodista Luis Venturaen el ciclo de América TV Fantino a la Tarde.

El periodista confirmo, además, que el reconocido productor y manager de El Puma Rodríguez sufría de depresión.

"La pandemia y la inactividad dentro del aislamiento caló hondo dentro de su espíritu, y hace algunas horas tomó la drástica decisión de quitarse la vida", informó Ventura sobre el empresario argentino.

Toti Maselli es hijo del reconocido productor y autor Héctor Toto Maselli, recordado por su colaboración en “La familia Benvenuto”, la exitosa comedia protagonizada por Guillermo Francella y gran elenco.

Juan Alberto Mateyko, una de las tres fuentes con las que Luis Ventura confirmó la noticia, y amigo íntimo de Toti Maselli, optó por no hablar al aire en el ciclo de Alejandro Fantino.

"Me dijo 'por favor, no me hagas salir (a hablar), no estoy en condiciones, no sé qué puedo decir", reprodujo Luis Ventura.

“Estaba espiritualmente muy mal”, agregó el panelista sobre el destino final del productor, quien vivía en Miami desde hace años.

puma-rodriguez.jpg Toti Maselli trabajó con el Puma Rodríguez desde 1976.

Maselli comenzó a trabajar con el músico venezolano en 1976. Aquella colaboración llevó a que el artista se proyectara internacionalmente luego de que el argentino introdujera al Puma en el mundo televisivo.

La telenovela portorriqueña Cristina Bazán fue el primer paso que dio en esa dirección, a través del cual conseguiría difundir su obra musical.

Toti Maselli, además, fue quien logró insertar a El Puma Rodríguez en el mercado argentino y que tenga un reconocimiento mundial.

Hace algunos años, Irene Vidoz, madre de Pablito Ruiz, confesó que Toti Maselli intentó sumar a su hijo a su estelar clientela tras el éxito de la canción “Oh Mamá”, pero ella se negó.