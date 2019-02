“Si dan las matemáticas, vamos a seguir peleando”

Tras su primera caída, habló en conferencia de prensa, y analizó las posibilidades boquenses de lograr el tan ansiado tricampeonato. “Este resultado nos aleja del campeonato, pero mientras nos den las matemáticas vamos a seguir peleando, porque somos Boca. Lamento las circunstancias en que se perdió el partido. Si hubiésemos ajustado el margen de error, hubiésemos ganado”, resaltó.

También se refirió a la cantidad de cambios con respecto al triunfo ante Lanús, que en total fueron seis. Y expresó que, con el resultado puesto, siempre todo está mal. “El recambio fue necesario. Obviamente que como perdimos, todo está mal, pero si hubiésemos tenido precisión, y lo hubiésemos resuelto, sería otra historia. Como perdiste, está todo mal, los cambios, las decisiones, todo. Pero yo tengo que tomar decisiones”, opinó.

Por último, analizó el trámite del encuentro en sí, se mostró conforme con el primer tiempo y habló de los errores concretos. “Cometimos errores que no solemos cometer. En los dos tantos los tuvimos, y normalmente, los resolvemos de otra manera. Hasta acá no los habíamos mostrado. Los errores cuando se traducen en goles del rival te duelen. Sabíamos cómo iban a atacar ellos. El primer tiempo fue de los mejores que jugó Boca desde que yo llegué. En el segundo llegamos al empate y cuando mejor estábamos, encuentran ellos el segundo. Ahí sí el equipo entró en la confusión de querer avanzar y no pudimos levantarnos. Fallamos en las últimas jugadas, y éso nos jugó en contra. Siempre estoy preocupado, y ocupado”, analizó.