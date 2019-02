Sin ponerse colorado

Se viene un año de dos grandes desafíos para More Rial: la maternidad y el inicio de su carrera musical. La canción, que la hija de Jorge Rial compuso junto a su representante Christian Manzanelli, tiene a More cantando al micrófono junto a su pareja en el piano y será el primer corte del disco que ya están preparando. “Estaba nerviosa cuando estuvimos preparando el tema, pero ahora estoy tranquila con eso de que lo pudimos presentar. Con Facu le pasamos una base de la letra a nuestro representante y él con su equipo la terminaron de armar”, contó More al ser consultada sobre cómo surgió la idea de armar el tema. ¿Tiembla la Princesita?