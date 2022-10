Coketa: alertan por nueva y letal droga furor en fiestas

Según alertó la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) y su titular, Claudio Izaguirre, la coketa es "una mezcla de sustancias que los jóvenes, los más chicos, la utilizan para drogarse, es una mezcla de ketamina, un famoso anestésico para caballos que hace una década atrás pudimos poner bajo receta archivada, y cocaína, ambas se mezclan".

"Está modalidad es muy usada en todo el mundo. En Europa, un gramo de coketa está 60 euros, cuando un gramo de cocaína está 50 euros. A veces se torna más cara que la propia cocaína", comenzó Izaguirre, quien agregó: "La complicación de este tipo de sustancias es que, por un lado, la cocaína es una droga que te levanta y lleva la presión arterial a las nubes; mientras que la ketamina, que es un anestésico para animales, hace todo lo contrario. Por lo tanto, muchas veces el cuerpo entra en desarreglos severos, eso es lo que hay que mirar cuando hablamos sobre los daños que producen las drogas".

Y, en diálogo con Diario Popular, detalló: "La gente busca tomar riesgos que, en definitiva, lo pueden conducir a la muerte. En este sentido, vemos el crecimiento del consumo de coketa, pero hay que mirar hacia el interior a las guardias de los hospitales por las consecuencias que esto trae".

"Todos sabemos que la ketamina es un líquido que algunos ponen en el microondas para convertirlo en polvo y, a partir de ahí, mezclarlo en partes similares con la cocaína. Esto hace que la persona tenga un ‘viaje’, buscado por ella misma, pero con severo riesgo tanto para sí misma como para todo lo que tenga cerca, ya que el modo en el que está droga puede llegar a actuar, cuando sobrevienen, las consecuencias pueden ser de alto peligro y riesgo", añadió.

Problemas cardíacos severos

Bajo esta línea, el titular de la AARA explicó que "estas mezclas afectan fuertemente el corazón, dejando problemas cardíacos severos". "Si atendemos a una persona joven, de 20 años, con problemas en el corazón, vamos a tener una persona que no se va a poder mover de una silla porque va a estar permanentemente agotado producto de la afección que le produjo esta sustancia", indicó.

"Habrá que tomar precauciones, pero nosotros tenemos un Estado Nacional que no hace prevención de drogas y que no está en lo cotidiano de advertirle a gente sobre los peligros a los que se expone. Acá, cada uno queda librado a su suerte y el deceso del consumidor de coketa en muchos casos es un hecho y muy lamentablemente, porque se produce en gente joven que no consume drogas para hacerse daño sino para divertirse, pero esa diversión se termina en la puerta del hospital", lamentó Izaguirre.

Ketamina y jeringa.jpg

La ketamina se usa para matar animales

Finalmente, el especialista explayó que "la ketamina la utilizan los médicos veterinarios para dormir a un perrito cuando tiene dolencias irreversibles y la familia lo lleva para que se le ponga fin a su sufrimiento; es decir, la ketamina se utiliza para matar animales".

"Esto mismo es lo que puede pasar cuando una persona utiliza está sustancia, así que hay que tener especial cuidado, sobretodo con el tema de las dosis. Hay que evitar consumir está sustancia que es de altísimo riesgo para el ser humano", sentenció. Cabe rememorar que, días atrás, la AARA le alertó a este medio que, en Argentina, hay 7,5 millones de adictos a las drogas.