Conmoción por 30 mil casos de violencia escolar a chicos

"Argentina ha ingresado en el peor año de bullying y ciberbullying desde que hay registros. La ONG Internacional Bullying Sin Fronteras con la asistencia de sus 50 mil colaboradores, ha recopilado información de acoso escolar o bullying y acoso cibernético o ciberbullying en escuelas primarias, secundarias y universidades de todo el país. El resultado es devastador; en el primer semestre hubo al menos 30.000 casos de bullying. Nunca hubo tantos casos de bullying ni de ciberbullying desde que se hacen mediciones a partir de 2013. En los últimos 12 meses hubo al menos 102 muertes, tanto por suicidio como por homicidio, relacionadas con el bullying y el ciberbullying y 44 tentativas de homicidio como la ocurrida en en Berazategui, Provincia de Buenos Aires", se indicó en el informe.

"Un nene de 13 años le escribió a la mamá: "Mamá, me morí pero no me quería ir al cielo todavía". Bruno fue atacado por tres compañeros apenas más grandes en la escuela Media 6 Presidente Perón de Berazategui.

"Lo golpearon y uno de ellos le cortó el cuello buscando matarlo. Incluso en la causa penal pertinente, es prueba judicial un audio donde el homicidia por bullying, no entiende cómo el chico puede estar vivo si le cortó la yugular. No conformes con su salvaje acto, tiraron a Bruno en un contenedor de basura. Por fortuna el chico fue auxiliado por un vecino que pasaba por el lugar y escuchó los lamentos de la víctima. Bruno es solo uno de los 44 chicos que por poco pierden la vida durante este año, cuando lamentablemente han muerto nada menos que 102. 2023 es de lejos el peor de la República Argentina, en la era del bullying y el ciberbullying", dijo Javier Miglino, Director Mundial de Bullying Sin Fronteras.

Argentina en terreno desconocido sobre la violencia escolar. "Nunca hemos referenciado semejante cantidad de casos de bullying, en este análisis de mitad de año que será material para la próxima estadística mundial de bullying de 2024. En la actualidad Argentina no está bien, porque está en el puesto 5 mundial pero en apariencia se superará el número de 50.250 casos anuales. La buena noticia viene por el lado de la justicia porque mientras asistimos a un silencio devastador por parte de docentes, directivos y funcionarios públicos de educación con relación al bullying y el ciberbullying, la justicia comienza a emitir fallos que condenan el accionar de los colegios que favorecen, toleran e incluso alientan el bullying y el ciberbullying", dijo Miglino.

Bullying Sin Fronteras contribuye a la jurisprudencia sobre el bullying. "Son muchos los tribunales de alzada de la Argentina que están aplicando la definición mundial oficial de bullying que dice: el bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas", dijo Miglino.

Los padres y las víctimas se sienten más respaldados. "Bullying Sin Fronteras hizo una encuesta entre 4.300 padres de chicos de entre 6 y 17 años, preguntando su parecer con relación a los fallos judiciales que condenan colegios que toleran o favorecen el bullying. El 89 por ciento admitió que está a favor de la justicia", concluyó Miglino.