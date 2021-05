En pandemia, la gente compró 60% más armas para defensa

El dato estadístico surge de la Encuesta Mensual de Inseguridad (E.M.I.), realizada por la ONG Defendamos Buenos Aires con la colaboración del Estudio Miglino y Abogados, y "orientada específicamente a la compra de armas, legales e ilegales por parte de la población y durante la pandemia; donde quedó acreditado un aumento del 60% en la compra de armamento de fuego en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense".

La situación descripta ocurrió el sábado pasado en la intersección de la calle Intendente Abel Costa y la avenida Rivadavia. Allí, un hombre identificado como Claudio F. viajaba en de su camioneta Fiat Toro y estaba detenido en el semáforo de esa esquina cuando fue abordado por los dos ladrones, que se movilizaban en moto. Los sujetos, armados, le exigieron el vehículo bajo amenazas de muerte. Se inició un tiroteo que culminó con un ladrón fallecido y el otro herido.

"Con la pandemia de coronavirus muchos delitos bajaron en número pero crecieron en ferocidad. Por caso son ya numerosos los casos de personas que pierden la vida o reciben un disparo ante el robo de su auto en la vía pública. Por este motivo son muchos los argentinos que viven en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires que compran un arma por los canales legales o ilegales para tenerla como autodefensa en su propia casa o para llevarla en el vehículo que utilizan para trabajar (auto, camioneta, camión) y de ese modo sentir que tienen un elemento para disuadir a posibles ladrones", dijo Javier Miglino, Director de Defendamos Buenos Aires.

"Lamentablemente no hay estadísticas contundentes sobre la cantidad de armas en los hogares, por ese motivo los miles de colaboradores de Defendamos Buenos Aires preguntaron a la gente en los barrios de San Martín, Villa Ballester, Vicente López, San Isidro, Quilmes, Lomas de Zamora, San Justo, Ramos Mejía y Lanús; todos ellos en el Conurbano bonaerense; acerca de dos cuestiones puntuales: primero si tiene un arma en su casa y luego si adquirió un arma durante la pandemia. Sobre un total de 1.300 entrevistados, la respuesta fue sí en un 60 por ciento en cuanto a la adquisición y en un 75 por ciento fue sí en cuanto a que tiene un arma en su casa", dijo Miglino.

En Capital Federal casi la misma relación. "Las mismas preguntas se hicieron en Belgrano, Palermo, Once, Flores, Recoleta, Retiro, Centro, Liniers, Nuñez y Pompeya. La adquisición de armas se mantuvo en un 59 por ciento y la tenencia", dijo Miglino.

El problema de las armas en poder de la gente. "En Argentina, durante las 24 horas del día, los 365 días del año suceden hechos trágicos, en los que un arma fuego, tales como revólveres o pistolas o un arma de guerra como las que utilizan las fuerzas de seguridad, son protagonistas. Según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex Renar) hay en Argentina 1.298.000 armas registradas. Y no olvidemos que la ex ministro de defensa de Mauricio Macri, la licenciada Patricia Bullrich dijo que ºla tenencia de armas es un tema de las personas y que Argentina es un país libre. El que quiera estar armado, que esté armadoº; por eso y con los cambios políticos actuales, resulta atinado pedir una reunión urgente con las autoridades para desalentar la compra de armas, legales e ilegales por parte de la gente, porque cada arma en casa es una tragedia en ciernes", concluyó Miglino.