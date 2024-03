Zielinski metería un solo cambio para el duelo de este jueves

La tremenda goleada que le propinó Lanús a Defensa y Justicia pareciera no haber dejado dudas sobre el once inicial con el que debería salir el Granate este jueves, desde las 19, para recibir a Central Córdoba, pero no es así. Pese a que el entrenador del elenco de Cabrero y Guidi, Ricardo Zielinski, quedó más que satisfecho con el rendimiento del equipo, al menos una variante hay sobre la mesa a la hora de enfrentar al Ferroviario.