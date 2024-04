Romina Malaspina sorprendió con una pequeña microbikini

Con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la modelo y DJ comparte contenido diariamente para mantener entretenida a su audiencia con sus mejores producciones de fotos y videos.

En esta oportunidad, Romina Malaspina subió la temperatura de las redes sociales al posar con un particular y arriesgado look. La modelo de 29 años posó con un traje de baño gris clásico pero moderno, compuesto por un corpiño de diseño simple y una bombacha colaless ultracavada, con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas.

Por otro lado, le agregó a su look un toque de estilo con un par de lentes de sol total black de formato futurista, complementando su beauty look con el pelo suelto y lacio.

Sin embargo, este no es el único look que ha cautivado a sus seguidores en las últimas semanas. Hace algunos días, la ex conductora de Canal 26 sorprendió con una microbikini negra en otra sesión de fotos, donde lució un corpiño triangular y una bombacha diminuta con moldería colaless ultracavada y tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas, atadas en forma de moño.

Acompañando este conjunto, la modelo y DJ incorporó un sombrero de playa de estilo cowboy en mimbre total black, en sintonía con su outfit, y unos lentes de sol de inspiración vintage.

Con la leyenda en inglés "New shoots" seguida de emojis de corazón rojo y fuego, la publicación recibió rápidamente una avalancha de likes y comentarios elogiosos por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar su belleza y sensualidad una vez más.