Hugo Rudolf, con novedades en el comienzo del Turismo Pista

Rudolf es uno de los experimentados de la divisional y en 2024 apuesta a los cambios en la Clase 2, ya que va con otro equipo y nuevo auto, de la mano de la escudería de Pablo Vázquez, el cual le facilitó un Volkswagen UP, que fuera utilizado por el corredor norteño en el certamen anterior.

El de Canning había llegado a la Clase 2 de la mano del Atlas Racing, y luego tomó la decisión de renovar los aires, por lo tanto ahora su auto contará con la atención integral de Gabriel Corsi y la motorización será responsabilidad de Enrique Bustos.

"La opción de sumarnos al equipo de Pablo Vázquez nos sedujo porque es gente que conocemos, así que decidimos apostar a ellos. Además, el Volkswagen UP funcionó muy bien durante 2023, lo cual me ilusiona y me permite pensar que podemos pelear para estar más adelante. Esperemos que el primer paso con este nuevo equipo sea positivo", manifestó el piloto de Canning.