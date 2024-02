Reforzar la seguridad en áreas limítrofes, una prioridad para Lomas, Lanús y Almirante Brown

El crimen de Umma Aguilera, la pequeña hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que murió tras recibir un disparo en la nunca en un intento de robo a sus padres sucedido el mes pasado en Villa Centenario, conmocionó a toda la comunidad y sacudió a las autoridades, que afirmaron que "ya no se puede tolerar algo así".

Así, el alcalde lomense, Federico Otermín, recibió a su par de Lanús, Julián Alvarez, y pocos días después hizo lo propio con el browniano, Mariano Cascallares, para apuntalar la seguridad y las medidas de prevención en los límites de sus municipios. Desde la comuna lomense explicaron que "acordaron reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Bonaerense, patrullas municipales, de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) y mayor intervención de la Gendarmería Nacional".

"Compartí una reunión de coordinación con el intendente de Lanús, Julián Alvarez, con eje en la prevención del delito, en particular en las zonas limítrofes de Lomas y Lanús: Centenario, Fiorito y Caraza. Con Julián, además de pertenecer a la misma generación, somos intendentes de distritos vecinos y estamos iniciando nuestras gestiones en Lomas y Lanús con la seguridad como desafío central. Decidimos encontrarnos para poner en común estrategias que nos permitan abordar, junto a la Provincia, esta cuestión tan compleja y urgente", destacó Otermín.

Sin embargo, después de este encuentro, otro asesinato volvió a estremecer a esta zona. Se trata de Maximiliano Rojas, de 27 años, que fue baleado en el pecho por dos delincuentes que intentaron robarle la moto mientras circulaba por Caaguazú y San Carlos, en Monte Chingolo, partido de Lanús, y cerca del límite con Lomas.

Poco días después, tuvo lugar un encuentro similar con su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares. "Vamos a trabajar en conjunto en toda la zona limítrofe, algo que me han pedido en las recorridas. Mariano es un dirigente con mucha capacidad y experiencia y analizamos la situación nacional y el impacto en los gobiernos locales", añadió el lomense.

Cascallares, por su parte, recalcó la importancia de continuar articulando políticas entre ambos gobiernos para "seguir mejorando la calidad de vida a nuestros vecinos".

A pesar del grave contexto económico y social que se vive, la seguridad continúa siendo uno de los principales reclamos de los habitantes del Conurbano bonaerense, donde el delito parece no tener freno a pesar del cambio de gestión a nivel nacional y la promesa de "mano dura" con los delincuentes. Esto quedó reflejado en las redes sociales, donde muchos vecinos reaccionaron positivamente a la decisión de trabajar en conjunto y otros aprovecharon para exigir medidas similares para otras localidades, como la zona de Puente La Noria, que "de noche está muy heavy"; que "no se olviden de Llavallol, calle Doctor Melber, muy insegura y con poca iluminación", o del Barrio Obrero, entre otros.

"Ojalá puedan hacer algo ayer me robaron en Fiorito, calle Warnes 2220, me llevaron con el auto y me bajaron en Villa Centenario, me robaron el celular y me vaciaron las cuentas y estafaron a tres de mis contactos. El auto apareció enseguida por el rastreo", relató su drama otra víctima de la cotidiana inseguridad.