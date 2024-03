Temperley retomó el trabajo en medio de una sequía que lo atormenta

No importa cuánto llueva, en Temperley hay una sequía que amenaza con secar todo lo sembrado. Chicos que debutan en partidos donde hay una marcada reprobación, jugadores que no dan la talla, refuerzos que no ingresan por problemas administrativos y un malestar creciente que se venía solapando con la seguidilla de empates, pero que se materializó con la derrota ante San Telmo.

"Yo no tengo duda sobre mi trabajo. Si tuviera duda de lo que hago, no estaría acá. Y quiero aclarar lo de Ferro, nadie me llamó de Ferro. Es una mentira. Hoy cualquiera puede instalar lo que quiere a través de las redes sociales y a partir de ahí crece el rumor. Eso a mí no me mueve, si quieren saber algo, me lo pregunta a mí y sino a los dirigentes. Si me lo preguntan a mí, yo no estoy en duda", remarcó Frontini, que sabe de los cuestionamientos no hacia su idea de juego, sino a que la misma no fue plasmada salvo en un partido, y que posiblemente con estos nombres propios tampoco pueda ser plasmada.

Llamativamente, luego de haber utilizado un 4-2-3-1 y un 4-3-3, ante Rafaela El Gasolero salió con un rígido 4-4-2. La idea de progresar a partir de la tenencia quedó en pases laterales entre los centrales y en una bajísima participación de los hacedores de juego. Sin desbordes, sin juego corto asociado, sin jugadores que rompan líneas, Temperley se dedicó a encontrar el error y así fue que su gol fue un tanto en contra. Y, en una nueva muestra de fragilidad, una nueva descoordinación de sus centrales le terminó costando el empate.

"Si bien reconozco que desde el resultado cuesta ser optimista, soy optimista. Estos jugadores dieron la cara, en el primer tiempo no dejaron pasar la mitad de la cancha a Rafaela y si nos íbamos 2-0 al descanso, estaba bien. Pero el fútbol tiene estas cosas. Lamentablemente estamos en un momento en el que tenés que ir ganando y no podés, y el rival con media llegada te hace un gol", cerró el DT.