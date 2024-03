Tristan Suárez hizo negocio en Santiago del Estero

El conjunto de Ezeiza progresa en la Zona A de la Primera Nacional si bien sigue en el fondo de la tabla, cada sumatoria cuenta. Llegó a los seis puntos, con tres empates y una victoria, con dos derrotas, por lo tanto la igualdad en Santiago del Estero le hizo tomar envión anímico al conjunto de Sebastián Salomón.

Y mucho más al goleador Lavezzi, que se puso al hombro las conquistas del Lechero y sobre ello dijo, en diálogo con Sólo Ascenso: "Me siento feliz por el arranque de torneo y porque puedo concretar. Futbolísticamente estamos bien, entendemos lo que pretende el cuerpo técnico, pero a veces no podemos cerrar los partidos y nos está costando caro. Hay que seguir trabajando, no queda otra".

En este marco, fue autocrítico con el resultado en general, aunque el punto le sirva: "Estoy caliente porque nos empataron en la última jugada. Creo que merecíamos ganar, claramente".