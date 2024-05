Pablo Vicó no seguirá como entrenador de Brown de Adrogué

Se terminó la extensa etapa del Bigotón al frente de Brown, luego de dos ascensos a la Primera Nacional y exitosas participaciones en la Primera B, sumado a las actuaciones relevantes en la Copa Argentina.

Una leyenda del fútbol argentino nació en 2009, cuando Vicó tomó el mando del Tricolor, en reemplazo de Juan Carlos Kopriva, y se transformó en el entrenador de más duración de ciclo en el país, con 15 años en el banco de Brown, cuatro Reducidos y dos semifinales con caída ante Sarmiento.

Como local, el conjunto de la región sufrió uno de los golpes más duros en el campeonato de la Zona B de la Primera Nacional ante Colón y eso empujó al ciclo de Vicó al precipicio.

En diálogo con TyC Sports, el Bigotón precisó que fue una decisión charlada y lo más sano por el bienestar del club y de sí mismo: "No me salieron bien las cosas. Lo más inteligente, cuando no salen bien los torneos, es dar un paso al costado y darle a los dirigentes la chance de que puedan elegir a otra persona, que quizá lo saca más rápido que nosotros. Si vos realmente querés a la institución y algo no está saliendo, tenés que dar un paso al costado".