Susana Giménez, furiosa con Graciela Alfano: "Una mentirosa patológica"

Molesta como pocas veces, Susana salió al aire en LAM y recordó que la prenda lujosa era de su propiedad. Y enseguida, se despachó contra Alfano: "Antes de lo del tapado, acabo de ver que en otro programa dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¡Mirá si te voy a pedir disculpas! Yo lo que te digo que pasó es que ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurant en Miami y que la había echado”, recordó, sobre los dichos de Graciela por un episodio que habría ocurrido en Miami.

susana-gimenez-noviospng.jpeg Susana Giménez disparó con todo contra Graciela Afano.

“A esta mujer yo le dije: ‘¿Vos estás loca, yo te voy a hacer echar un restaurante cuando viniste durante 35 años seguidos a mi programa?’ No es mi estilo meterme con nadie ni ser mala. ¿Para qué? ¿Por qué no te voy a saludar? ¿Por qué te voy a hacer echar? Nosotros teníamos un pedido. Una mesa enorme por el cumpleaños de Federico Hoffman, el productor de Marley", siguió la diva.

Y agregó: "Yo le dije ‘me decís ya quién te dijo eso porque no es verdad’. ‘No, no te puedo decir’. Por supuesto que no la saludé porque no la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La Presidente? ¿Qué mierda es?".

"Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”, aportó Susana en la entrevista. "No somos amigas. Nunca fuimos amigas. Siempre me envidiás. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera? Bueno, nada más. Yo me calenté... porque nunca lo hago", manifestó.

Graciela Alfano.jpg Graciela Alfano no se quedó callada y la respondió a Susana.

La respuesta de Graciela Alfano a Susana Giménez

En declaraciones a PrimiciasYa, la exvedette fue contudente: "Lo que dijo Susana me dio vergüenza ajena... Me pareció un desborde exagerado. Estamos hablando de un tapado de una tapa de los años 90. Me parece que no entendió".

"Ella habla de brujerías: ¿Tiene pruebas de eso? ¿O son versiones de lo que quiere creer? Y si tengo talento con respecto a mi trabajo, bueno, ella considera que no tengo talento. ¿Te parece que a esta altura de mi vida y después de 55 años yo tenga que explicar lo que hice o lo que no hice? ¿Por qué le tendría envidia yo a ella? Yo no quiero ser Susana Giménez bajo ninguna circunstancia; me encanta ser Graciela Alfano. Es más, ella habla de mi cuerpo, que estoy muy bien físicamente; evidentemente tiene una fijación con mi figura", señaló en su descargo.

"De mi lado no hay absolutamente nada; de hecho, yo he ido al programa muchas veces, como bien lo dice ella. No entiendo por qué sale con esto. A mí me pidieron el tapado, yo lo presté gentilmente para la producción, me dijeron que lo habían usado y luego María Julia me dijo lo mismo. Es un tema menor que no puede llegar a este grado de agresividad, pero una agresividad que también tuvo con otras personas y conductores como Pergolini. Igual a mí no me afecta en nada; es una persona que está alejada de mí. Estoy con mis amigos y mi nietita ahora cenando y todos me hablan de esto. Realmente quedaron todos muy impactados con el estado de agresividad en el que estaba Susana", completó.