Afirman que Telegram no es una plataforma de mensajería segura

Pero en las últimas horas Moxie Marlinspike, creador de Signal, una de las plataformas favoritas del millonario Elon Musk, ha criticado duramente a la plataforma creada por los hermanos Durov, acusándola de no ser una app de mensajería segura.

Según Marlinspike, Telegram no es una app de mensajería segura y no sabe por qué los medios siguen llamando a Telegram un "mensajero encriptado", ya que, a pesar de esta plataforma de mensajería cuenta con una gran cantidad de interesantes funcionalidades, es la peor opción en términos de privacidad y recopilación de datos.

Según Marlinspike, todos estos datos también están al alcance de los operadores de Telegram.

christian-wiediger-GWkioAj5aB4-unsplash-1.jpg Afirman que Telegram no es una aplicación de mensajería segura

Además, el creador de Signal afirma que Telegram no ofrece cifrado de extremo a extremo (E2EE), algo que es parcialmente cierto ya que la app de mensajería creada por los hermanos Durov no tiene cifrado de extremo a extremo por defecto, ya que para poder disfrutar de esta característica es necesario hacer uso de los chats secretos, cuyos mensajes no se sincronizan con otros dispositivos.

Por último, Marlinspike asegura que este cifrado de extremo a extremo cuenta con un protocolo de dudosa calidad y que, incluso, Facebook Messenger es más seguro que Telegram porque utiliza un mejor protocolo E2EE y cuenta con más funciones en modo cifrado.

Es importante resaltar que pesar de estas afirmaciones del fundador de Signal, Telegram nunca ha sufrido ninguna filtración de datos.

Ademá Telegram utiliza un algoritmo de cifrado propio basado en MTProto 2.0 con SHA256, donde sólo el usuario tiene la clave para acceder a los mensajes que se almacenan en sus servidores.