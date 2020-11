Amazon comenzó el Black Friday: mirá las mejores ofertas

Desde el viernes 20, Amazon puso línea diferentes productos con descuentos muy tentadores para los usuarios y a continuación te compartimos los más destacados:

Dentro de la gama de TV económica se destaca el Insignia NS-24DF310NA21 24-inch Smart HD 720p TV - Fire TV Edition, a u$s 79.99, rebajado de u$s 149.99.

71o+Fy+VtqL._AC_SL1500_.jpg Oferta en Amazon

Ya en el plano de los smart TV sobresale el Televisor LED Sony 4K Ultra HD de 75 pulgadas (X750H) a u$s 898 (ahorrá u$s 601,99).

Dentro de las consolas, Amazon tiene en oferta especial la Nintendo Switch a u$s 299 (ahorrá un 16%).

En cuanto a las computadoras portátiles, la Apple MacBook Air (256GB) está de oferta especial a u$s 849.99, con la posibilidad de ahorrar u$s 149.01.

Otros artículos que sobresalen antes del inicio oficial del Black Friday son AirPods Pro a u$s 199 (ahorrá $ 50), Echo Dot (cuarta generación) a u$s 28.99 (ahorrá u$s 68) y el robot Samsung POWERbot R7040 aspiradora a u$s 250.

Cabe destacar que los artículos publicados en Amazon tienen un número limitado de stock y al ser compras en dólares se le deben agregar luego los diferentes cargos que se le suman a la compra en divisa norteamericana.