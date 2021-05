Among Us al fin llegará a PlayStation: todos los detalles

Cabe destacar que el título desarrollado por InnerSloth y publicado en 2018, pero que recién alcanzó la fama en plena pandemia de coronavirus, se encuentra disponible para descarga gratuita para dispositivos móviles Android e iOS y desde hace unos meses llegó a Nintendo Switch.

El caso de PlayStation es similar a lo que ocurre con las versiones para Xbox One y Xbox Series X/S, que llegarán al mercado próximamente.

among-us-the-airship-map-release-date-announced_uz4n.jpg Among Us al fin llega a PlayStation: todos los detalles

Pero las versiones para PS4 y PS5 contarán con una sorpresa para los fans: incluirá contenido exclusivo basado en “Ratchet & Clank” para modificar la apariencia de los tripulantes de la popular nave.

Y si bien se confirmó que contará con la función crossplay para interactuar con usuarios de otras plataformas, aún no se anunció la fecha del lanzamiento oficial para PlayStation ni si será gratuito o tendrá cargo.

Ratchet & Clank: Rift Apart ya se encuentra en preventa

En paralelo a la noticia de la llegada de Among Us, PlayStation confirmó otra noticia que sorprendió a sus usuarios: ya se encuentra disponible la preventa del videojuego clásico exclusivo de PS 5: Ratchet & Clank: Rift Apart, que estará disponible de forma oficial a partir del 11 de junio.

El juego tendrá un valor beneficio de preventa de 9.999 ARS y se podrá obtener además del videojuego un pre-order bonus con dos trajes de regalo, lo equivalente a 7 horas de juego. Finalizada la preventa tendrá un valor de 13.399 ARS.