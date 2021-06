Ciberataque a Nueva York: qué sistemas fueron vulnerados

Las autoridades locales informaron, mediante un comunicado, que la MTA recibió una alerta del FBI y de otras agencias federales en las que les informaron que tres de sus 18 sistemas informáticos fueron comprometidos.

La MTA insistió en que había frenado rápidamente el ataque a la red de transporte público de Nueva York y señaló que un análisis forense de seguimiento también encontró que ninguna información delicada fue robada, y que el servicio ferroviario para millones de usuarios diarios y otras operaciones nunca se vieron en peligro ni fueron interrumpidos.

"Es importante destacar que los sistemas de seguridad multicapa existentes en la MTA funcionaron tal y como se diseñaron, impidiendo la propagación del ataque, y seguimos reforzando estos sistemas integrales y permaneciendo atentos, ya que los ciberataques son una amenaza mundial cada vez mayor", manifestó Rafail Portnoy, el director de tecnología del organismo.

60b86578ae808b0c59e07fa4_o_U_v2.jpg Nueva York confirmó que sufrió ciberataque

El ciberataque fue reportado el miércoles en primera instancia por The New York Times, citando un documento interno que no se ha hecho público.

Se sospechaba que el ciberataque a Nueva York tendría vínculos con China, de acuerdo con el Times.

Un comunicado emitido por la MTA no mencionaba a China.

De momento no había respuesta a solicitudes de comentarios enviadas al Departamento de Seguridad Nacional, que está investigando el caso.

Los sistemas de la MTA parecen haber sido atacados en dos días de la segunda semana de abril y continuaron hasta por lo menos el 20 de abril, reportó el Times.

Los hackers accedieron a los sistemas utilizados por la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Nueva York, que supervisa el sistema de metro y de autobuses, y también el sistema ferroviario de Long Island y el Metro-North Railroad, de acuerdo con el documento de MTA, añadió el periódico.