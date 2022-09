¿Cómo liberar espacio en el celular? 5 trucos fáciles que podés aplicar ya

Muchos celulares con sistema operativo Android, puntualmente los de gama media o baja, tienen en algún momento el problema del espacio lleno, lo que genera que no podamos instalar aplicaciones nuevas o actualizar las que ya están en el dispositivo.

A continuación te presentamos cinco trucos para que puedas solucionar este problema.

• Limpiar la caché de las apps

Las apps y las páginas de internet que visitamos dejan un rastro con la intención de ofrecernos una experiencia más rápida la próxima vez que las utilicemos, pero eso también conlleva espacio. Para borrar el caché ve al menú de ajustes y luego a aplicaciones, entonces toca el nombre de la app y luego selecciona almacenamiento y borrar memoria caché.

• Subir archivos a la nube

La mejor forma para que no perdamos lo que tenemos en el celular es utilizar la nube. Tanto Apple como Google ofrecen un servicio de nube a todos sus usuarios, pero si no te es suficiente, o no quieres utilizarlos, entonces puedes optar por otras opciones como Dropbox o OneDrive de Microsoft.

Es tan simple como abrirte una cuenta en alguno de los servicios de almacenamiento, luego selecciona los archivos que quieras sacar de tu celular y da clic en la opción de compartir, te aparecerán todas las plataformas compatibles. Una vez hecho eso, ya podrás borrarlas de tu smartphone.

• Mover aplicaciones a la tarjeta de memoria

Desgraciadamente son pocos los programas que pueden migrar a la tarjeta de memoria, por lo que sacar algunas apps puede ser útil para que el teléfono funcione un poco mejor.

Los más expertos podrán recurrir al truco de "rootear" el celular, esto pasa cuando le otorgamos permisos de administrador, para hacer más cosas que un usuario común. Hacerlo tiene sus riesgos, claro está; por lo que no lo recomendamos para los usuarios que no conocen del todo sobre el tema.

• Eliminar aplicaciones

Si la migración no funcionó, no tendremos más remedio que desinstalar algunas aplicaciones para liberar espacio en el teléfono. Lo recomendable es eliminar aquellas que también se puedan usar desde un navegador, aunque también es importante que las que saquemos sean las más pesadas, para ganar más capacidad en el celular.

Las aplicaciones se pueden desinstalar desde dos lugares: la tienda de aplicaciones "Play Store" o desde Configuración > Aplicaciones donde también tendremos la opción "desinstalar" entrando a cada uno de los programas.

• Borrar archivos de WhatsApp

Una de las aplicaciones más utilizadas es WhatsApp y puede que, sin que lo sepamos, nos esté llenando tu celular de imágenes, videos y audios.

Para que eso no suceda abre WhatsApp, ve al menú principal, elige Ajustes, luego Chats y Desactivar Visibilidad de archivos multimedia.

Y si quieres saber qué es lo que tienes almacenado ve a la pestaña Chats, toca Más opciones, luego Ajustes y después Almacenamiento y datos. En la parte superior de la pantalla verás la cantidad de espacio que ocupan en tu dispositivo los Archivos multimedia de WhatsApp, ahí mismo podrás eliminar los que no quieras.