¿Cómo recuperar fotos perdidas o eliminadas de la memoria de la cámara?

El dicho que afirma “una imagen que dice más que mil palabras” resume el valor que tienen las fotografías en nuestras vidas. De hecho, tomarnos una foto para luego guardarla, compartirla con amigos y familiares o imprimirla en un book fotográfico es una acción que todos nosotros realizamos a diario, contenido visual que se transforma en un medio que cuenta parte de la vida diaria de cada uno de nosotros.

Sin embargo, la forma en la que tomamos las fotos y las almacenamos cambió en el tiempo, por lo que puede suceder que las fotos que tanto amamos y tenemos guardadas en los dispositivos electrónicos se pierdan. Entonces, ¿Cómo recuperar las fotos? Simple, usando software especializados como Recoverit de Wondershare, programas creados para recuperar fotos borradas de la cámara de forma simple y rápida.

Las causas frecuentes de la pérdida de fotos

Unas de las peores noticias que podemos recibir es darnos cuenta de que nuestras queridas fotos que habíamos almacenado en la memoria de la cámara se perdieron o se dañaron para siempre. Las razones que explican esta pérdida de fotos son muchas, aunque las más comunes son las que te vamos a mostrar a continuación.

Fallo técnico de la tarjeta

Una de las causas más habituales que explican la pérdida de fotos y de datos en general, tiene que ver con la producción de un fallo técnico interno de la tarjeta. Esto suele suceder por una serie muy amplia de razones.

En algunos casos tiene que ver con el hecho que la tarjeta de la cámara es de baja calidad, por lo que se termina rompiendo antes de tiempo. Otras veces el fallo puede depender del uso incorrecto de la cámara como su apagado involuntario o por haber estado expuesta al agua, fuentes extremas de temperaturas o polvo.

Todas estas situaciones hacen que la cámara y la tarjeta de almacenamiento se deterioren y se produzca la eliminación de las fotos.

Error humano

En otras ocasiones, producir la pérdida de las fotos puede ser un error humano. En este escenario, somos nosotros mismos que, por error, terminamos borrando todas las fotografías almacenadas en la cámara. ¿Cómo? Formateando sin querer la tarjeta o haciendo clic en la opción de “borrar fotos”.

De frente a este escenario, todos nos preguntamos: ¿cómo recuperar fotos borradas de la cámara? Si tú también te lo estás preguntando, te invitamos a seguir leyendo porque te vamos a presentar cuáles son los métodos más efectivos que debes absolutamente probar.

Recupera tus fotos probando estos 2 métodos

No importa la razón que ha causado la pérdida de las fotos que tanto te gustan. El resultado es el mismo: no puedes acceder a tu galería porque las fotografías no están disponibles. Ahora bien, si quieres recuperar fotos borradas de la cámara sin instalar un programa en tu PC, entonces, deberías echar un vistazo a estos dos métodos.

Copias de seguridad

Las copias de seguridad, en algunas ocasiones, pueden darte una mano durante el proceso de recuperación de fotografías que pensabas perdidas para siempre. De hecho, la copia de seguridad actúa como fuente de respaldo en donde quedan guardados los contenidos audiovisuales que pueden ser recuperados con un par de clic en poco tiempo.

Versiones anteriores

Otro método que puede resultar para recuperar fotos borradas por error de la cámara es restaurar las versiones anteriores de la tarjeta insertada en el dispositivo. Lo que hace esta función es restaurar la tarjeta a una versión anterior a la acción de eliminación de los archivos para permitir su recuperación total.

Ahora bien, no obstante, estos dos métodos pueden resultar muy útiles, cabe destacar que no siempre son funcionalidades que están disponibles, por lo que deberás recurrir a software de terceros.

Con Recoverit podrás tener de vuelta tus fotos

Como te contamos antes, la forma más efectiva y rápida para recuperar fotos borradas de la cámara es utilizar software de terceras partes. De todos los que se pueden encontrar en el mercado, una de las mejores es Recoverit de Wondershare.

Este software de fácil instalación te va a ayudar a traer de vuelta tus queridas fotos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? Gracias a su innovadora tecnología que incluye 35 patentes de recuperación de datos que hacen del programa la solución ideal para ti, sea cual sea el formato a recuperar o su escenario.

Por ello no debes preocuparte cómo perdiste la foto. Recoverit recuperará por ti las fotografías eliminadas, dañadas, formateadas, infectadas por virus o no disponibles por fallas técnicas de la tarjeta. Asimismo, no importa cuál es el dispositivo de almacenamiento donde se encontraban guardadas las fotos: el software podrá escanear y dar inicio al proceso de restauración de fotos en tarjetas, discos duros, cámara y unidad flash USB. Sin contar que Recoverit es compatible con la gran mayoría de los formatos de las fotos: JPEG, PNG, JPG, RAW, RGB, PSD, 3DM, 3FR, ABM, ART, ARW, BLD y muchas más.

Increíble, ¿no es cierto? Considerando la gran cantidad de escenarios en los cuales Recoverit puede actuar y a su capacidad profesional de recuperación de fotos, no sorprende que sea el software más completo que puedes encontrar en el mercado.

¿Cómo recuperar fotos perdidas o eliminadas de la memoria de la cámara con Recoverit?

Recoverit de Wondershare no solo es un programa innovador muy potente, sino que también es un software muy fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva que garantiza alcanzar los resultados esperados en tiempos récord.

Deberás únicamente seguir estos para recuperar las fotos eliminadas de la cámara.

Paso N°1

Lo primero que debes hacer es instalar Recoverit e iniciarlo en tu computador eligiendo cuál es la ubicación que debe ser escaneado. En este caso, la unidad de tu cámara.

Paso N°2

Luego de haber seleccionado la ubicación, podrás hacer clic en Escanear para que el software inicie el escaneo en búsqueda de las fotografías perdidas.

Paso N°3

Una vez finalizado el escaneo, el programa abrirá una vista previa de los archivos que pueden ser recuperados. Aquí, lo único que deberás hacer es presionar en Recuperar y listo.

¿Qué más puede hacer Recoverit?

No podemos concluir el artículo de hoy, sin haberte contado que Recoverit no solo te va a dar una mano en recuperar todas tus fotos. En este sentido, este software es tan innovador y único en el sector que permite recuperar cualquier tipo de dato (videos, archivos de Office, documentos, audios, bases de datos) almacenado en cualquier dispositivo.

Todo ello gracias a su sistema de escaneo potenciado de última generación.

Conclusión

Darse cuenta de haber perdido todas las fotos que amamos puede ser un increíble dolor de cabeza. Pero, hoy en día, con Recoverit esto deja de ser un problema. Este programa, uno de los más amados del mundo, ha ayudado millones de personas a traer de vuelta las fotos tan preciadas en pocos minutos sin importar cuál fue la causa de la eliminación de los archivos.