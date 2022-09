Ethereum completó con éxito la actualización "The Merge"

En este sentido, el cofundador de Ethereum, Vitalik Butterin celebró el éxito de "The Merge" y lo calificó como un "gran momento para el ecosistema de Ethereum". "Todos los que ayudaron a hacer la fusión deben sentirse muy orgullosos hoy. Feliz fusión a todos", expresó y agregó" ¡Y hemos finalizado!".

Como todas las criptomonedas, Ethereum empezó a funcionar mediante una cadena de bloques de instrucciones encriptadas, que son creadas de forma incesante por miles de ordenadores en todo el mundo, de forma autónoma y automática.

Gracias a la actualización, se reducirá el uso de energía de Ethereum en más del 99% y se espera que las velocidades de transacción aumenten un 12%, mientras que el costo de enviar una transacción a través de la red Ethereum disminuirá en un margen similar.

Es un cambio complejo que desde el punto de vista ecológico tiene un impacto enorme en el mundo de las criptomonedas. Se calcula que el funcionamiento de Ethereum hasta ahora consumía anualmente la misma cantidad de electricidad que Nueva Zelanda.

Criptomonedas se derrumban hasta 7%

El mercado de las criptomonedas cae hasta 7% de la mano de Ethereum, tras "The Merge". Luego de producirse la fusión de las versiones 1.0 y 2.0 de la red de Ethereum, el precio cae hasta un 7% en las últimas 24 y perfora los US$ 1500. En tanto Bitcoin, cae por debajo de los US$ 20.000.