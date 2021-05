Esta nueva opción se suma a otras herramientas lanzadas recientemente que buscan brindar a las personas más poder sobre su experiencia en las populares redes sociales, como la administración del tiempo, la función Restringir, la herramienta Silenciar y una nueva forma de filtrar solicitudes de mensajes abusivos para los Mensajes Directos.

Así, se le "dará más control a las personas", para que el usuario pueda elegir lo que más le conviene, explicó en un encuentro virtual con periodistas el jefe de la plataforma propiedad de Facebook, Adam Mosseri.

Instagram captura.JPG Instagram y Facebook cambian y te permiten ocultar los likes de tus fotos: cómo hacerlo

Los usuarios podrán ocultar los recuentos de "me gusta" en su feed, así como en sus publicaciones, para que los demás no puedan ver cuántos "likes" obtienen estas.

El sistema permite también optar por ocultar los recuentos antes de compartir una publicación y se puede activar o desactivar esta configuración, incluso después de haber publicado.

La red social -dijo Mosseri- comenzó en 2019 pruebas en algunos países para ver si esconder el recuento de "me gusta" podía "quitar presión" a la experiencia de las personas, permitiendo a los usuarios centrarse más "en conectar con amigos o en encontrar inspiración más que en cuántos 'likes'" logra él o los otros.

La experiencia cosechó "reacciones fuertes", tanto positivas como negativas. Para algunos no ver la cantidad de "me gusta" mejora la experiencia, pero otros emplean ese recuento para saber lo que es tendencia y no tener acceso a esa información era "realmente frustrante" para ellos.

Por eso, han decidido "dar a la gente el control, la oportunidad de elegir", porque "es muy importante que el usuario se sienta bien durante el tiempo que pasa en nuestras plataformas y una forma de ayudar es que los usuarios tengan la capacidad de moldear su experiencia".

Mosseri, encargado de supervisar las funciones del negocio, como ingeniería, productos y operaciones, señaló que el usuario puede activar y desactivar la ocultación de "me gusta" siempre que quiera.

"Probamos ocultar los conteos para ver si podría alivianar la experiencia en Instagram. Lo que escuchamos de personas y expertos fue que no ver los me gusta fue beneficioso para algunos y molesto para otros. Especialmente para quienes los usan para tener una idea de lo que es tendencia o popular, por lo que ofrecemos esta opción. Puede ocultar los conteos en las publicaciones de otros visitando la nueva sección Publicaciones en Configuración. Este control se aplica a todos los contenidos del feed", explicaron los responsables de las redes sociales.

Además se puede optar por ocultar los recuentos similares antes de compartir una publicación. Esta configuración se puede activar o desactivar, incluso después de publicado. La gente quiere más flexibilidad, así que pensamos que sería importante darles la opción. En las próximas semanas, ambos controles llegarán a Facebook.