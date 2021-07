Inventan una máquina que convierte en helado cualquier bebida alcohólica

En primer lugar, la máquina desgasifica la bebida para eliminar el dióxido de carbono que contenga, y, a continuación, la mezcla con un gel, lo que termina dando como resultado un helado listo para degustar.

image.png Máquina convierte en helado cualquier bebida alcohólica

"Nos gusta decir que el gel abraza al propio alcohol y lo convierte en helado", explicó Will Rogers, inventor y propietario de Below Zero. Precisamente, esa sustancia es la que permite que el alcohol se congele dentro del aparato mientras se agrega azúcar.

Rogers asegura que la máquina puede crear helados a partir de cualquier bebida alcohólica, desde una cerveza hasta un Jack Daniels, pasando por un malibú con piña. "El cono de vodka y limonada es mi favorito, en un día caluroso esto es como tomar un helado italiano", añadió.

Según indicaron, el método está pasteurizado y aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. En cuanto al precio de la máquina, aseguran que costará unos 6.000 dólares.