Tanto si están viendo sus películas favoritas, jugando a juegos o simplemente navegando, la pantalla OLED Full HD+ de 6,4’‘ del moto g31 ofrece una vista atrapante. Los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de visualización más nítida y vibrante con más de 400 píxeles por pulgada gracias a la resolución Full HD+ que hará que todo el contenido cobre vida con un contraste increíble gracias a la tecnología OLED.

Con el sistema de triple cámara y sensor principal de 50 MP1 se podrán sacar fotos definidas con cualquier luz y ángulo. Y con la tecnología Quad Pixel, será posible obtener fotos más nítidas y brillantes con 4 veces mejores niveles de sensibilidad en condiciones de poca luz. El lente ultra gran angular de 118º permitirá capturar grandes momentos y retratos de aspecto profesional. Este sensor avanzado ofrece dos perspectivas en una, por lo que es posible ajustar 4 veces más en el encuadre en comparación con un objetivo estándar de 78º, o trabajar con la cámara principal para desenfocar automáticamente el fondo de las imágenes. También, podrán lograr primerísimos planos con un nivel de detalles increíble con la cámara Macro Vision exclusiva.

Los usuarios disfrutarán de más de un día de pura potencia sin tener que preocuparse por recargar el teléfono. La batería de 5000 mAh lo mantendrá activo más de un día con una sola carga2.

El rendimiento ultra preciso que necesitan los usuarios será posible gracias al rápido procesador octa-core con HyperEngine Gaming Technology. Además, sentirán un impulso al conectarse a Wi-Fi y datos, por lo que transmitir películas o chatear con amigos en tiempo real será más fácil que nunca.

Con 128GB de almacenamiento integrado, será posible llevar todo el contenido favorito allá donde vayan. Además, si es necesario, siempre podrán añadir hasta 1TB más utilizando la ranura para tarjeta microSD.4

Con su nuevo diseño increíble y el aspecto curvado este dispositivo estará disponible en dos colores únicos, Gris Meteoro y Azul Cielo.

Innovaciones útiles de software

En lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android, Motorola elige desarrollarlas con un conjunto integral de herramientas llamada My UX. Con la aplicación, los usuarios pueden llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con configuraciones personalizadas. Y como My UX no se interpone a una experiencia Android pura, los usuarios pueden disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas.

La seguridad importa a los consumidores, por lo que es algo que Motorola prioriza. Ahora es posible contar con ThinkShield for Mobile, que ofrece protección mejorada en todos los niveles, desde la fábrica hasta el teléfono, una cadena de confianza más segura y certificaciones de seguridad adicionales.

Precio y disponibilidad

El moto g31 ya está disponible en Argentina en colores Gris Meteoro y Azul Cielo, en el sitio web www.motorola.com.ar y los motorola store a un precio sugerido a partir de $36.999. En los próximos días se podrá conseguir también a través de los principales operadores y cadenas de retail del país.

