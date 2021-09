Llegan a Argentina motorola edge 20 pro y motorola edge 20 lite

Motorola edge 20 pro .jpg

motorola edge 20 pro

El motorola edge 20 pro ofrece un sistema de triple cámara, con cámara principal 108MP, uno de los sensores más potentes de la marca hasta hoy con formato óptico de 1/1,5”. Esta cámara incluye la tecnología Ultra Pixel, que combina nueve píxeles en un gran píxel ultra con resolución de 12 MP, lo que mejora nueve veces más la sensibilidad a la luz para optimizar el rendimiento en entornos con poca luz. Además, cuenta con una cámara híbrida que integra en un mismo lente cámara macro, y ultra gran angular. La tercera cámara del motorola edge 20 pro es la primera lente telescópica de tipo periscopio de Motorola, una característica rara vez vista en esta clase, que “curva” la luz 90 grados para una claridad superior. Además, Motorola va más allá al presentar el Super Zoom 50x, que captura detalles desde distancias increíbles utilizando un zoom híbrido. Y no se olvidaron del video: motorola edge 20 pro puede grabar con una increíble resolución de 8K. Además, cuenta con super slow motion, que disminuye la velocidad de los videos a 960 cuadros enalta definición por segundo, 4 veces menos que los teléfonos Motorola de la generación anterior.

Muchas personas utilizan sus smartphones como su pantalla principal para ver programas y películas, por lo que el motorola edge 20 pro incorpora una gran pantalla Max Vision de 6,7” con tecnología OLED para una experiencia visual nítida. Esta pantalla ofrece color de 10 bits, logrando el espacio de color DCI-P3 y cumpliendo con los estándares HDR10+. Además, por primera vez Motorola ofrece una tasa de refresco de 144Hz, la mayor disponible en los smartphones convencionales. Cuando se trata de contenidos dinámicos y de gran movimiento, como los videojuegos, la tasa de refresco de 144Hz mejora notablemente la experiencia, ya que es un 140% más rápida que el estándar de la industria de 60Hz, y es un 60% más rápida que la primera generación de Motorola Edge.

El motorola edge 20 pro cuenta con el procesador Qualcomm® Snapdragon™ 870, que ofrece 5G y velocidad Wi-Fi 6.1 Con 256 GB de almacenamiento integrado, hay muchísimo espacio para fotos, películas, juegos y música.2 Y con 12 GB de memoria RAM de última generación, las aplicaciones e información estarán listas en segundo plano para que todo funcione sin problemas. Además, gracias a la tecnología TurboPower™ 30, otorga hasta 9 horas de energía con apenas 10 minutos de carga5.

Motorola edge 20 litejaponesa.jpg

motorola edge 20 lite

El motorola edge 20 lite combina su compatibilidad con las redes 5G con un avanzado sistema de cámaras, a un precio más competitivo. Permite tomar fotos nítidas con el sensor principal 108MP, o dar rienda suelta a la creatividad con el sensor híbrido que integra gran angular y cámara macro. Además, cuenta con sensor de profundidad. La experiencia de entretenimiento se verá mejorada por una pantalla OLED de 6,7”, con tasa de refresco de 90Hz. El dispositivo ofrece un procesador MediaTek de bajo consumo que alimenta juegos, fotos y mucho más con energía de repuesto. Con 6GB de memoria RAM de última generación, se puede alternarentre aplicaciones sin esfuerzo y mantener todo funcionando sin problemas en segundo plano.3

La batería de 5,000 mAh es una de las más grandes de cualquier smartphone 5G y ofrece hasta dos días de potencia con una sola carga4, para conectarse a velocidades superrápidas en cualquier parte sin tener que parar para recargar. Además, TurboPower™ 30 ofrece horas de potencia en tan solo 10 minutos de carga, para recargar rápidamente y volver a lo que importa.

Los dos integrantes de la nueva familia motorola edge 20 recibirán al menos dos actualizaciones importantes del sistema operativo Android y dos años de actualizaciones de seguridad bimensuales. Las funciones esenciales también se pueden actualizar a través de PlayStore, lo que permite proporcionar actualizaciones clave con más frecuencia. Los usuarios pueden esperar soporte continuo para funciones de software como nuevas experiencias de MyUX, de cámara y de Ready For, dependiendo de la compatibilidad del hardware.

Ready For, ahora para PC y Wireless

Motorola entiende que los smartphones se han convertido en mucho más que una herramienta de comunicación. Son el centro de información, entretenimiento, productividad y creación de contenidos. ¿Qué mejor manera de optimizar esas experiencias que llevarlas a la gran pantalla y más allá, con la plataforma Ready For? Motorola pone todo el poder en manos de los usuarios para dar rienda suelta a todo el potencial del dispositivo.

Anteriormente, era posible activar todas lasexperiencias Ready For conectando un cable a monitores externos. Pero con los nuevos dispositivos motorola edge, ahora se podrá activar Ready For de forma inalámbrica y experimentar Ready For PC6, que proporciona a los usuarios acceso a aplicaciones de teléfono y archivos de PC en la misma pantalla.

Estas son sólo algunas de las actualizaciones de la plataforma Ready For:

Ready For Wireless

Al utilizar la tecnología Ready For de forma inalámbrica, se obtendrán las ventajas de una experiencia móvil amplificada manteniendoel teléfono cerca. Con una conexión inalámbrica, Ready For es la forma más flexible de llevar los juegos móviles, programas de entretenimientoy videollamadas a la gran pantalla, sentarse en cualquier lugar de la habitación y seguir utilizando el teléfono para enviar mensajes de texto, realizar una llamada, o hacer lo necesario para mantener el día organizado.

Para disfrutar de la tecnología Ready For de forma inalámbrica, sólo tendrán que conectar el smartphone con una pantalla que disponga de la tecnología miracast. En el dispositivo Motorola, hay que desplegar la barra de notificaciones y dar un toque en Ready For en el panel Configuración Rápida. Luego aparecerá una lista de dispositivos externos disponibles con los que conectarse. Hay que seleccionar la pantalla y pulsar Start Now (Iniciar ahora). Una vez conectado, el Ready For Experience Hub aparecerá automáticamente en la pantalla grande.

Una experiencia de usuario más intuitiva

Hemos seguido desarrollando la experiencia de usuario Ready For para que sea fácil de encontrar y fácil de usar. Ahora podrán iniciar la experiencia Ready For desde Configuración Rápida. Simplemente hay que dar un toque en el icono Ready For y aparecerán instrucciones para conectarse fácilmente a una pantalla más grande. Además, se puede navegar fácilmente por la plataforma Ready For gracias a la nueva función de control remoto, y cambiar del panel táctil al nuevo mando a distancia, que incorpora funciones de mouse aéreo y botones similares a los remotos. Mouse aéreo significa que el cursor seguirá el movimiento de la mano y explorará las aplicaciones. El control remoto incluye botones similares a los controles convencionales para acceder fácilmente a algunas funciones clave, como Experience Hub, o para acceder rápidamente a la configuración.

Ready For PC

Moto ready for PC mejor.png

Los teléfonos son fundamentales para capturar contenido, imágenes y videos pararedes sociales, presentaciones o incluso películas documentales. Pero cuando es hora de editar ese contenido, las personas confían en la potencia de las aplicaciones de PC y una pantalla más grande. Ahora con Ready For PC6, será posible evitar el proceso en varios pasos, compartiendo fácilmente el contenido en la PC para laedición sea más sencillo que nunca. Incluso las notificaciones del teléfono son fácilmente accesibles en una pantalla, sin necesidad de cambiar entre dispositivos ni abrir pestañas innecesarias.

Para acceder a Ready For PC, es necesario queel dispositivo móvil y la PC compartan la misma red Wi-Fi. A continuación, sólo hay que descargar la aplicación Ready For Assistant en la computadora Windows, a través de la página oficial de Motorola. Al abrir el asistente de Ready For aparecerá un código QR, que se escanea desde el smartphone y, a continuación, Ready For Mobile Desktop aparecerá en la pantalla de Windows.

Si el usuario se encuentra en movimiento, también se pueden usar los datos del teléfono móvil para conectarse a Ready For PC. En la aplicación Ready For Assistant, hay que hacer click en Share Mobile Data (Compartir datos móviles) y conectar el dispositivo a través de USB-C.

Llamadas más nítidas con Webcam

Con Ready For PC, es posible convertir el motorola edge 20 Pro en una webcam Full HD7, con una calidad mucho mejor que la mayoría de las webcams y es compatible con todas las aplicaciones de webcam. Integrada en Ready For PC, la webcam funciona perfectamente con servicios de videollamadas y plataformas de redes sociales para la transmisión en directo. Esta funcionalidad da vida a las reuniones, transmisiones y emisiones al permitirle al usuario moverse libremente por la sala gracias al seguimiento avanzado de los sujetos.

Precio y disponibilidad

El motorola edge 20 pro y motorola edge 20 Lite estarán disponible en Argentina a partir de los próximos días, a través de los principales operadores y retailers del país, y en los canales propios de la marca: motorola stores de todo el país y el sitio web www.motorola.com

El motorola edge 20 pro se podrá conseguir en colores azul midnight y blanco optic, y el motorola edge 20 lite en color gris y verde.

Ready For: Ready For PC se podrá disfrutar en los dos integrantes de la familia motorola edge, y Ready For Wireless y Ready For Tradicional, con el cable que viene incluido dentro de la caja, funciona en el motorola edge 20 Pro. .6