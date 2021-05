Los videojuegos sumaron más de 500 millones de usuarios en los últimos tres años

Los meses de confinamiento domiciliario favorecieron a la industria de los videojuegos, cuyos usuarios pasan una media de 16 horas a la semana frente a la pantalla.

La industriadel los videojuegos no solo ha sumado 500 millones de jugadoresnuevos en los últimos años -impulsados por las versiones para móviles y la interacción social- sino que ha estimado su valor en más de 245.000 millones de euros, superando así a las industrias de cine y música, según el último informe "Gaming: the next superplatform".