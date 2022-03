moto g71 5G ya se puede conseguir en Argentina

Con el nuevo moto g71 5G, los usuarios podrán disfrutar de una impresionante pantalla Max Vision de 6,4 pulgadas, con tecnología de pantalla OLED, que ofrece imágenes nítidas y negros más oscuros para un brillo y contraste extraordinarios. Con una gama de colores un 25% mayor gracias a DCI-P3, los gráficos se ven vibrantes y realistas.2 Y la resolución Full HD+ garantiza que las fotos y los videos tengan un aspecto notablemente nítido y detallado.

El moto g71 5G cuenta con batería de 5.000 mAh y cargador TurboPower™ 30, que proporciona horas de potencia en minutos de carga, para que puedan recargar en poco tiempo y volver a lo que importa.3

El moto g71 5G también posee un sistema de triple cámara ideal para cualquier persona que desee mejorar sus habilidades fotográficas e inspirar a otras a través del contenido que captura. Gracias a la tecnología Quad Pixel, el sensor principal de 50 MP ofrece una sensibilidad 4 veces mejor en condiciones de poca luz para obtener imágenes nítidas y vibrantes con cualquier luz.

Por su parte, el objetivo ultra gran angular de 118º se ajusta 4 veces más en el encuadre en comparación con un objetivo estándar de 78º, y dentro del mismo sensor, será posible desenfocar el fondo para obtener retratos de aspecto profesional con el sensor de profundidad. Por último, aunque no menos importante, la cámara Macro especial permite acercarse mucho más al objetivo para un nivel de pequeños detalles que sin dudas se perderían con cualquier lente estándar.

Los usuarios podrán disfrutar de la próxima generación de tecnología inalámbrica hoy con un teléfono diseñado para el futuro. Cuenta con 128 GB de memoria interna, procesador Snapdragon® 695 5G y 6 GB de RAM.

Inspirado en un diseño de primera calidad, el moto g71 5G luce una estructura curvada y esquinas redondeadas para que tenga un aspecto tan bueno como su rendimiento. El impresionante diseño tiene un acabado repelente al agua, por lo que los derrames y salpicaduras no se interpondrán en el camino. En Argentina, estará disponible en dos colores: verde jade y azul ópalo.

Innovaciones útiles de software

En lugar de duplicar las grandes cosas que Google hace con Android, Motorola elige desarrollarlas con un conjunto integral de herramientas llamada My UX. Con la aplicación, los usuarios pueden llevar música, videos, juegos y temas del dispositivo al siguiente nivel con configuraciones personalizadas. Y como My UX no se interpone a una experiencia Android pura, los usuarios pueden disfrutar de toda la potencia de Android 11 sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas.

Precio y Disponibilidad

El moto g71 5G ya se encuentra disponible en Argentina a un precio sugerido a partir de $57.999, en el sitio web de la marca, www.motorola.com.ar, y los motorola store. En los próximos días se podrá conseguir a través de los principales operadores y retailers del país.