Nuevos moto e22 y moto e22i: sonido estéreo increíble y pantalla impresionante

Los nuevos moto e22 y moto e22i llegan con parlantes estéreo potenciados con Dolby Atmos®1, una primicia para la familia moto e, pantalla fluida de 90Hz, diseño elegante y sistema de cámara extraordinario garantizado para llevar la experiencia de entretenimiento al siguiente nivel.

Sonido estéreo y diseño increíble

Los moto e22 y moto e22i llevan la experiencia auditiva y visual al próximo nivel, gracias a los parlantes estéreo y la experiencia de sonido multidimensional de Dolby Atmos®1. Los parlantes estéreo brindan una experiencia auditiva 25% más potente2 que los moto e de la generación anterior, los usuarios apreciarán mejor los bajos, las voces serán más nítidas y escucharán con mayor claridad cuando el volumen esté alto. Además, como trabajan en conjunto, el sonido viaja de un parlante al otro para coincidir con la acción que se ve en la pantalla.

Los usuarios podrán disfrutar de su contenido favorito en la increíble pantalla ultra ancha que ambos teléfonos tienen. Esta pantalla HD+ de 6.5" cuenta con una relación de aspecto de 20:9 y una frecuencia de actualización de 90Hz que, con inteligencia artificial, se ajustará dependiendo del contenido cuando el modo automático esté activo, proporcionando la mejor experiencia de visualización al tiempo que optimiza la duración de la batería. Además, cuenta con un diseño repelente al agua3 elaborado con materiales de primera calidad.

moto e22_1.png.crdownload

Sistema de cámaras con 16 MP e IA

Motorola es consciente que hoy la cámara se ha convertido en una herramienta que permite conectar con el mundo. Por lo que con los nuevos moto e22 y moto e22i también se podrán obtener mejores resultados, ya sea tomando selfies o retratos de aspecto profesional. El sistema de cámaras de 16MP con tecnología IA, cuenta con un sensor de profundidad preciso y una cámara frontal para autorretratos preparados para redes sociales. Con el moto e22, los usuarios podrán aprovechar su creatividad con Captura doble para grabar videos o tomar fotos con las cámaras selfie y posterior al mismo tiempo. Mientras que en el moto e22i, es posible utilizar funciones de software como Acelera el ritmo para capturar contenido en cámara rápida, creando un espectacular contenido dinámico

Con los nuevos dispositivos moto e, los usuarios podrán conocer el acceso instantáneo. Con dos formas rápidas y sencillas de desbloquear el smartphone, las contraseñas quedan en el pasado.

Simplemente será necesario tocar el lector de huellas digitales que está situado en el lateral del smartphone o mirar a la cámara para desbloquear el teléfono. Además, tocando dos veces en el lector de huellas digitales podrán acceder a sus aplicaciones favoritas, como el camino directo a casa en Google Maps4, el escáner de códigos de barras y mucho más.

Además, los consumidores experimentarán un desempeño más confiable y fluido con el sistema operativo Android™5 12 incluido en el moto e22. Podrán aprovechar la exclusiva interfaz de usuario completamente nueva, las modernas opciones de privacidad que brindan el control de la protección del smartphone y métodos más fluidos para acceder a las funciones que más le interesan.

Con el moto e22i, se disfrutará de una experiencia de Android más rápida, inteligente y segura gracias a AndroidTM 12 (edición Go). El tiempo de espera es cosa del pasado; las aplicaciones se abren en cuestión de segundos y las animaciones son más fluidas.

moto e22i_2.png

Tu smartphone, tu experiencia

Gracias a My UX, el smartphone funciona como el usuario lo desea. Podrán controlarlo con gestos sencillos, personalizar su configuración de entretenimiento y darle un aspecto único. Ya sea girando el teléfono para abrir la cámara o agitándolo dos veces hacia abajo para encender la linterna o para tomar una captura de pantalla con un toque, podrán usar sus funciones favoritas de una manera natural e intuitiva. My UX es ideal para los consumidores. Tendrán la posibilidad de conseguir todas las funciones que más le gustan con los gestos de My UX, lo que facilita las interacciones cotidianas.

Precio y disponibilidad

El moto e22i está disponible desde $39.999 en colores gris y blanco, y el moto e22 se puede conseguir desde $42.999 en colores negro y azul.

Ambos equipos ya se encuentran disponibles en la página web oficial de la marca https://www.motorola.com.ar, los Motorola Flagship Store y los principales operadores y retailers del país.