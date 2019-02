PopuReview | Anthem: tiros, líos y "cosha golda"

BioWare apostó a lo grande por este nuevo título y aunque tiene muchos factores destacables, hay ciertas cosas que quedaron en el Debe para futuras actualizaciones y parches.

Repasemos: el shooter ha sido víctima de problemas de servidores desde la Demo VIP, en la cual muchos jugadores ni siquiera pudieron probarlo. Pero, para eso están las versiones preliminares, ¿no?, para ser exigidas al máximo y solucionar los problemas que surjan.

Anthem interno.jpg

Anthem es un juego online en modo cooperativo, en tercera persona, con una campaña repleta de misiones y contratos. Además, posee la modalidad de mundo libre para explorar a nuestro ritmo cada rincón del planeta.

Encarnamos el papel de un Librancero (una especie de mercenario, pero de los buenos, que maneja una de las cuatro alabardas) de Fuerte Tarsis. Con la compañía de varios jugadores online, vamos a enfrentarnos a una gran cantidad de enemigos y eventos donde el máximo atractivo está situado en jugabilidad que otorga en sistema de vuelo de nuestras armaduras.

collage Anthem.jpg

Pero al momento de jugar en grupo es donde surge el primer problema: Anthem no nos brinda ninguna herramienta comunicativa para hablar con tus compañeros. Por tal motivo, por ejemplo, si te acribillan en combate los malos, no tendrás forma de pedir ayuda para que te revivan. Este es uno de los detalles que más le aplaudimos a Apex Legends y que EA podría incorporarle al título.

Las primeras misiones sirven para que cada uno se vaya familiarizando con este nuevo universo, pero transcurren en solitario. Estás solo, con tu alabarda, jugando a ser un Iron Man en medio de un escenario con gráficos muy destacables y eres asistido por Owen, quien desde la base central ve todos tus movimientos y te advierte ante los inminentes peligros.

Una especie de tutorial bastante divertido, distante a las aburridas prácticas que acompañan a otros títulos.

Así arranca el tutorial de Anthem

Luego llega la hora de compartir escena con otros usuarios, y como mencionamos anteriormente, aquí es donde aparecen algunos problemas.

Es obligación seguir el ritmo de los demás, y si el azar te puso junto a auténticas liebres o jugadores con más experiencia, que van como tiros por el mapa, no vas a tener tiempo para la exploración y posiblemente no disfrutes tanto esa misión. La velocidad puede ser tal que en algunas oportunidades no tendrás la oportunidad de procesar lo que estás viendo.

Anthem te advierte cuando quedas lejos de los demás usuarios y comienza una cuenta regresiva para que rápidamente te incorpores en la zona de acción.

Por tal motivo, el juego libre adquiere mucha importancia para el desarrollo de tu personaje, y no solo para que puedas recorrer el mundo a tu ritmo y detenerte a contemplar lo que se te dé la gana. También se pueden obtener materiales extraños que luego te van a permitir obtener mejoras y subir varios niveles.

LOS PUNTOS FUERTES

El gran trabajo que hicieron desde BioWare con las animaciones y las expresiones faciales no puede dejar de ser destacado. Además, el mundo tiene un gran diseño de escenarios con paisajes muy grosos.

Volar a través de ellos es de lo mejor del título, ya que esta experiencia se siente totalmente real gracias a su destacaba jugabilidad.

LOS DETALLES A MEJORAR

Durante el transcurso del juego nos topamos con algunas desconexiones y demoras en las cargas de pantalla.

Además, las misiones pueden tornarse algo repetitivas con el correr de las horas y la experiencia del shooter colaborativo depende del grupo que te rodee.

CONCLUSIÓN

Anthem tiene mucho potencial. Cuenta con un espectacular mundo abierto para explorar y recorrer a pura diversión. La historia que guía el título por momentos es interesante, pero en otros pasajes no logra captar nuestra atención.

La campaña se tiene que pasar en modo cooperativo y esto trae algunos problemas que ya hemos mencionado anteriormente.

El título es en esencia todo lo que un shooter debe ser y sin dudas con sus futuras actualizaciones terminará despegando.

Pero es verdad que, a pesar de que no será el ganador del The Game Awards 2019, estamos ante un gran trabajo con mucho potencial.