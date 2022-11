¿Qué son las cookies de las páginas web, para qué sirven y cuáles no deberías aceptar?

La descarga de las cookies se efectúa de forma automática y sucede siempre que se accede a una página web o a ciertos servicios. Pero también sucede cuando se abre alguna aplicación que conecta con plataformas en línea, como clientes de streaming o de redes sociales.

En la actualidad, cuando un sitio tiene intención de instalar cookies, algo que sucede en la mayoría de los casos, está obligado a informarlo y, además, debe incluir un sistema de selección de las cookies, ya que algunas no son imprescindibles.

Este tipo de información cumple varios propósitos y se pueden distinguir entre varios tipos de cookies en función de quién las proporcione, diferenciando entre "cookies imprescindibles", aquellas que no se pueden desactivar y las implementa el propio sitio web para que algunas de sus características se desarrollen como se espera, "cookies opcionales", que aunque sean propias del sitio web, existe la posibilidad de solicitar que no se descarguen, ya que no cumplen una función crucial para el correcto funcionamiento del sitio web y "cookies de terceros", las cuales son archivos de datos que no son propiedad de la web.

Teniendo esto en cuenta, una cookie desempeña varias funciones dentro de un sitio web, ya sea recordar accesos o parámetro, hacer un seguimiento del usuario o facilitar la navegación.

Gracias a ellas se pueden determinar cuáles son los hábitos de navegación, entre los que se encuentran las URL que se visitan o las búsquedas que se hacen en Google.

image.png Una cookie es un pequeño fragmento de texto que se instala en una computadora cuando se visita una página web

En la actualidad, los usuarios tienen mayor control y pueden decidir qué cookies se instalan en su dispositivo, por ejemplo, las "cookies técnicas" no se pueden desactivar porque permiten al sitio web funcionar con normalidad, pero, las "cookies de marketing", sí, se pueden desactivar y sirven para recabar datos sobre tus hábitos de navegación y la forma en la que usas el sitio web.

Las "cookies de rendimiento y análisis", que permiten al sitio web (y a terceros, como Google Analytics) generar estadísticas sobre las visitas y otros aspectos analíticos, por lo general, se pueden deshabilitar.

Algo que se puede realizar es borrar las cookies en el navegador. Medida que reestablece toda la información que tienen los sitios web.