Salón Moto 23: importantes novedades en las principales marcas

El Grupo La Emilia cumple 30 años como protagonista del mercado local de la movilidad, marcando un hito en su transformación industrial y comercial, con su ADN argentino y emprendedor.

En esta edición del Salón Moto los apasionados de las dos ruedas no solo podrán ver las amplias gamas de modelos, sino también descubrir las novedades más destacadas en el mercado.

Motomel: Renovación imagen corporativa + ingreso a segmento eléctrico.

Motomel, por segundo año consecutivo la marca nacional más vendida del país, renovó su imagen corporativa como parte de su evolución y crecimiento en el mercado local. Un cambio de concepto puertas adentro, un cambio en la forma de pensar y actuar que se irá instalando en todos sus modelos, para brindarles a los clientes soluciones plenas de movilidad y trabajo, con alta calidad, componentes necesarios, diseño y accesibilidad.

La marca celebra sus 30 años en el mercado y lo hace presentando su categoría CUB (BLITZ 110 Plus), STREET (VICTORY 150; S2 50), ON OFF (SKUA 150) y SCOOTER (STRATOe). Esta última, se encuentra dentro del segmento eléctrico, siendo una novedad en el mercado.

Benelli: Innovación en productos

La emblemática marca dice presente en el Salón Moto con las novedades aportadas por 251S + Leoncino 500 Trail + Leoncino 800 Trail + TRX 702 + TRK 702X.

El diseño, la emoción y la innovación se vuelven legendarios a partir de desarrollo de modelos innovadores. Elegantes y deportivas, las motos Benelli se crean para satisfacer las exigencias de cada piloto, incluso las de los más exigentes, y garantizar la máxima experiencia de conducción y confort.

Suzuki: Relanzamiento. Calidad y Tecnología

Suzuki lleva adelante desde fines del 2021 un plan de relanzamiento de su marca en el país con un claro objetivo de colocarse nuevamente en el top of mind de los argentinos, asociado a calidad y tecnología. Además, una apuesta a seguir desarrollando la red de concesionarios en todo el territorio nacional.

Como parte del plan estratégico de Suzuki Motos Argentina, el Salón da el marco para los nuevos lanzamientos del lineup de baja, media y alta gama. Entre ellos: Entre ellos: GSX R 1000R, DR 650 y GSX 125R.

Teknial: Movilidad Sustentable.

Teknial pone foco en el mercado de la movilidad TECNO sustentable, tendencia global y local para un público amplio, diverso e inclusivo. Con modelos de motos y bicicletas la marca ofrece una clara experiencia distintiva y personalizada, con un alto valor agregado.

El despliegue inicial de Teknial en el mercado argentino que se ve en el Salón Moto, comprende el lanzamiento de 3 bicicletas eléctricas y 3 scooters eléctricas, un portfolio completo que irá creciendo de la mano de productos eco-friendly posicionados.

SYM: Relanzamiento

SYM está presente en el Salón Moto '23 con una fuerte apuesta de relanzamiento de su marca en el país.

SYM es uno de los diez mayores fabricantes de motocicletas del mundo, con destacada proyección internacional. Es también la marca de scooters con mayor proyección en Europa por tecnología, trayectoria, garantía y calidad. Entre sus modelos aparecen: ORBIIT II 125; JET 14 200; MAXSYM TL 508.

Grupo La Emilia, nacional y con una trayectoria de 30 años

La Emilia, grupo comercial argentino con capacidad industrial, tiene 30 años de actividad en el sector de la movilidad.

Lidera el mercado de la moto a nivel nacional con su marca insignia Motomel, Cuenta también con Teknial, marca que contribuye a la movilidad tecno sustentable.

También representa y respalda, a través de una articulación industrial y/o comercial, a Benelli, Suzuki y Scott.

Posee una emblemática planta industrial La Emilia ubicada en San Nicolás, Provincia de Bs. As., de más de 70.000 m2, donde produce bajo los más altos estándares de calidad más de 80 modelos diferentes de motos, que son comercializados y distribuidos por una amplia red de concesionarios en todo el país.

Además, cuenta con una planta industrial en la localidad de Exaltación de la Cruz en la provincia de Buenos Aires con 14.000 m2.