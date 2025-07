El nuevo motorola edge 60 pro ya está disponible en Argentina

motorola edge 60 pro: pantalla Quad-curved, colores únicos y durabilidad

El motorola edge 60 pro se destaca por su diseño sofisticado, incorporando por primera vez una pantalla Quad-curved que se puede sujetar durante horas y horas. Sus curvas suaves y agradables al tacto y los nuevos dorsos texturizados ofrecen una sensación distintiva y única.

Disponible en acabados inspirados en cuero y el nylon, el motorola edge 60 pro brilla en colores personalizados seleccionados por el Pantone Color Institute, como: PANTONE Shadow, PANTONE Dazzling Blue y PANTONE Sparkling Grape. Estas elegantes opciones están pensadas para iniciar conversaciones, desde tonos apagados a más coloridos, y están diseñadas para varios tipos de personalidad.

Estos materiales innovadores no sólo son interesantes a la vista, sino que están hechos para durar. Este smartphone está equipado con los más altos estándares de durabilidad. Ya sea escalando en vacaciones o dejando caer el teléfono de camino al trabajo, la certificación MIL-STD-810H protege frente a temperaturas extremas, un 95% de humedad, grandes altitudes y caídas de hasta 1,5 metros. Además, el motorola edge 60 pro cuenta con el resistente cristal Corning Gorilla Glass 7i y la certificación IP68/IP69, que ofrece el máximo nivel de protección contra el polvo, la suciedad, la arena, el agua a alta presión y la inmersión en agua dulce hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos.

Fotografía de calidad profesional para contar historias visuales

El motorola edge 60 pro incorpora un sistema de cámaras cuádruple de nivel profesional, diseñado para capturar imágenes con una calidad superior en cualquier entorno. Su cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C facilita la captura de fotos nítidas y llenas de detalle, incluso en condiciones de poca luz. Este avanzado sistema se complementa con un lente ultra gran angular de 50MP, que también funciona como cámara macro para captar los detalles más pequeños. Y también han incluido un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x y estabilización óptica de imagen. Y con el Super Zoom, este dispositivo tiene la capacidad de ampliar hasta 50 veces, aprovechando la IA cuanto más se amplía el zoom para garantizar la nitidez de los detalles de la imagen. Por su parte, la cámara frontal es de 50 MP, para videollamadas y selfies perfectas.

Para garantizar que cada fotografía luzca realista, el motorola edge 60 pro cuenta con la tecnología Photo Enhancement Engine, así como con las certificaciones Pantone Validated 4 y Pantone SkinTone Validated, que ayudan a optimizar colores, reducir el ruido y ofrecer tonos de piel más precisos y naturales.

Además, cuando los entusiastas de la fotografía estén explorando nuevos contrastes, sujetos o ángulos, podrán lograr su visión en menos tiempo con el motorola edge 60 pro y sus nuevas funciones impulsadas por IA:

Group Shot captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos a la perfección. Esto garantiza que todo el mundo tenga los ojos abiertos para hacer tomas que se puedan enmarcar

captura automáticamente varios fotogramas en un segundo, combinándolos a la perfección. Esto garantiza que todo el mundo tenga los ojos abiertos para hacer tomas que se puedan enmarcar Mejoras en la calidad de video también están disponibles, ofreciendo avances en la exposición, el color, la claridad y el audio

Interacciones mágicas impulsadas por moto ai

Además de elevar las experiencias con la cámara, moto ai también está revolucionando las tareas cotidianas, yendo más allá de un asistente tradicional para convertirse en un compañero proactivo e intuitivo. El nuevo motorola edge 60 pro, al igual que los otros integrantes de la familia, el motorola edge 60 y el motorola edge 60 fusion, ofrecerán el primer conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, ¿Qué me perdí? (Catch me up), Prestar atención (Pay attention) y Guardar esto (Remember this), que han evolucionado gracias a los comentarios de los consumidores.

Estos datos también han ayudado a crear las experiencias más cautivadoras de moto ai hasta la fecha, cambiando la forma en que los usuarios interactúan con el motorola edge 60 pro. Next Move, que ofrece a los usuarios recomendaciones en tiempo real, reconoce lo que hay en la pantalla, como una receta o un itinerario, y ofrece sugerencias para los siguientes pasos. Esto puede incluir guardar detalles importantes para recordarlos más tarde, generar una lista de reproducción basada en la receta que están viendo con Playlist Studio o acceder a Image Studio9 para obtener una imagen, avatar, fondo de pantalla o sticker inspirados en su próximo viaje.

Además, con Smart Connect con AI, los usuarios podrán utilizar un simple comando de voz o texto como “muéstrame esto en mi televisor” y transmitirlo a una TV10, reflejarlo en una PC o tablet11 o iniciar un centro multitarea.

Batería de gran duración y rendimiento

El motorola edge 60 pro incorpora una pantalla pOLED de 6,7″ de diseño quad-curved, la más brillante y vibrante de Motorola, que hace que el contenido resalte y los detalles deslumbren. La acción en pantalla se extiende de extremo a extremo, iluminando el hobby actual de los usuarios, ya sea un tema que están investigando o un nuevo programa de televisión que están viendo. Para complementar estos efectos visuales, los usuarios también podrán disfrutar de una experiencia de sonido envolvente con Dolby Atmos.

Al cambiar de actividad o de ubicación, los consumidores no tendrán que preocuparse por encontrar una toma de corriente. El motorola edge 60 pro ha recibido la Etiqueta de Oro de DXOMARK y ha conseguido la puntuación más alta del mundo12 en su ranking de baterías de smartphones, lo que demuestra su extraordinario rendimiento tanto en duración como en carga. Gracias a la enorme batería de 6000 mAh con carga TurboPower™ de 90W incluido dentro de la caja. En, el motorola edge 60 pro proporciona energía para todo el día en solo seis minutos de carga13,14

Para disfrutar de la máxima potencia y total libertad, también está disponible la carga inalámbrica de 15W (el cargador inalámbrico se vende por separado). Estas experiencias también están respaldadas por el procesador ultra eficiente MediaTek Dimensity 8350 Extreme, que impulsa el rendimiento de la IA en el dispositivo, el gaming fluido, los videos de alta resolución y mucho más.

Compromiso con la sostenibilidad

En Motorola, trabajan para ofrecer una tecnología más inteligente que construya un futuro más brillante, al tiempo que alcanzan objetivos de sostenibilidad como parte del Grupo Lenovo. Los nuevos dispositivos de la familia edge incorporan una serie de materiales reciclados en el diseño del teléfono, incluido el aluminio. Por ejemplo, el aluminio utilizado en los marcos del motorola edge 60 pro es 100% reciclado15. Además de su diseño sostenible, ambos dispositivos también cuentan con una clasificación de eficiencia energética de clase A.

Precio y disponibilidad

El motorola edge 60 pro ya está disponible en colores PANTONE Dazzling Blue, PANTONE Sparkling Grape y PANTONE Shadow a un precio de $999.999, en hasta 12 cuotas sin interés. Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.