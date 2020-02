Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York presenta a los villanos de la historia en un atrapante corto

Ubisoft estrenó el video animado en el que se ofrece un vistazo a los enemigos que enfrentarás en la esperada expansión, la cual estará disponible el próximo 3 de marzo. Adicional a ello, a partir del 27 de febrero y hasta el 2 de marzo se llevará a cabo el fin de semana gratuito del juego. Mirá las imágenes en esta nota