Need for Speed Heat: un deja vu a lo mejor de la saga

La acción transcurre en Palm City, una versión ficticia de la popular ciudad de Miami, la cual contiene diferentes locaciones para competir. Estos desafíos te permitirán obtener dinero para mejorar el vehículo o comprar derechamente uno nuevo.

Cabe destacar que la saga viene de sufrir un duro golpe en 2017 con la publicación de Payback, título que no sobresalió en ventas y recibió duras críticas.

Por eso, una de los objetivos principales de Heat es volver a enamorar a los gamers, y cumple con su meta… pero a medias.

La franquicia debutó en 1994 y a más de 25 años de aquel primer paso, mantiene su esencia por el amor a los autos y la competencia, en escenarios que son un auténtico reto para los usuarios.

En esta nueva edición, NFS vuelve a nutrirse del mundo abierto, en una Palm City repleta de carreras, tanto legales –a desarrollarse de día- como ilegales, que se corren de noche.

Pero estas últimas son realmente complicadas, debido a las persecuciones policiales de las que vas a tener que librarte para cobrar los premios obtenidos. Cabe destacar que si te detienen antes que entres a un garaje habilitado, perderás todo el botín.

Su trama es bastante simple: competir y competir para engrosar tus arcas y obtener dinero para mejorar el auto o comprarte uno nuevo. Y aquí está lo mejor y lo peor del título. Porque si sos un fan de la saga, en Heat vas a encontrar lo que estás buscando. Pero si esta fórmula no logró cautivarte en ningún momento en el cuarto de siglo que lleva de vida, este título tampoco lo hará.

Además, con el correr de las horas de partida las misiones se vuelven repetitivas y las cinemáticas no están a la altura de los gráficos de Heat.

En cuanto a su jugabilidad, queda claro que los desarrolladores de NFS saben lo que hacen. El auto, dentro de los parámetros del universo arcade, se siente muy bien y la sensación de velocidad es cautivante.

También es importante destacar que la posibilidad de mejorar el vehículo es un plus para pasar más horas frente a la pantalla, incentivo que funciona en contraste con la monótona historia.

En definitiva, Need for Speed Heat cumple con las expectativas de los fans y los amantes de los videojuegos de autos arcade. Jugabilidad y gráficos acordes, pero le faltó sumar a su repertorio algún plus para enamorar a quienes miran su popular franquicia de reojo.