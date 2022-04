En principio, la actualización estará disponible dentro de unos meses para los usuarios de Twitter Blue, quienes pagan una suscripción mensual para tener funciones premium y personalizadas.

A su vez, señalaron que esta confirmación no está asociada a la nueva incorporación de Elon Musk, pese a que el magnate y CEO de Tesla y SpaceX compró esta semana el 9,2 por ciento de la compañía y se convirtió en el mayor accionista, además de integrar el equipo de directivos.

twitter portada.jpg Twitter sumará un botón que permitirá "corregir errores" en un tweet

"Ahora que todos preguntan... sí, íhemos estado trabajando en una función de edición desde el año pasado! no, no sacamos la idea de una encuesta. Estaremos iniciando las pruebas dentro de @TwitterBlue Labs en los próximos meses para saber qué funciona, qué no y qué es posible", mencionó un comunicado.

Más allá de la aclaración de Twitter, la periodista especializada en tecnología Julia Alexander sostuvo que el magnate ya había sido notificado de esta actualización y que fue el motivo por el que realizó una encuesta para saber qué opinaban sus seguidores.