La app, propiedad de Meta (ex Facebook) ofrece varias posibilidades para personalizar este aspecto desde los Ajustes y así dejar a los usuarios la decisión acerca de qué información suya quiere mostrar a otros y qué datos prefiere silenciar.

Es que no se debe perder de vista que las redes sociales y las aplicaciones como WhatsApp son una herramienta donde circula información muy sensible.

Y sin saberlo, extraños pueden mirar tus fotos, revisan tus estados, la información de tu perfil, cuánto te conectaste por última vez, etc.

Ahora, con la última actualización de WhatsApp, no será posible que los desconocidos o aquellos con los que nunca te has contactado por la app sepan si estás o no en línea.

Servicvio de WhatsApp WhatsApp se actualiza para que desconocidos no sepan si estás conectado

Esta nueva función tiene por objetivo aumentar la privacidad del usuario y protegerle de miradas curiosas por defecto.

De esta manera, el estado "en línea", que era un dato público, ya no estará disponible ni para los números que no tengas en contacto ni para aquellos con quienes no hayas chateado antes con la nueva versión de la app.

Tampoco podrán ver la última vez de conexión si así lo configuras, aunque esto no supone un cambio porque esta opción ya estaba disponible en los ajustes de privacidad de tu perfil de WhatsApp.

Se debe tener en cuenta que si se configuraron previamente los ajustes de privacidad para ocultar la "última vez", tampoco se podrá ver la última vez de los demás.

Cabe destacar que "en línea" significa que alguien tiene WhatsApp abierto en primer plano en el dispositivo y tiene conexión a Internet.

Sin embargo, eso no implica que el contacto haya visto tu mensaje.

El equipo de soporte de Whatsapp ha informado de que esta nueva función no cambiará la configuración. Solamente es un plus de seguridad para quienes sean desconocidos.