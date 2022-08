Cristian Castro, la sorpresa de la noche en Canta Conmigo Ahora

El cantante mexicano se presento como un participante mas “Soy Cristian. Vengo de la tierra donde el águila devora a la serpiente, de tierras aztecas, muy lejos. Me siento privilegiado de estar con ustedes, me parece irreal y un sueño bonito. Estoy emocionado. Soy nadador, clavadista, me gusta el tequila y también me encanta cantar. Ojalá ustedes puedan cantar conmigo y se levanten. Muchas gracias” y comenzó con su interpretación del tema "No podrás", cantado y bailado por todos sus compañeros del jurado.

El mini show de Cristian Castro desató la fiesta en Canta Conmigo Ahora, la gente correaba "una más, y no jodemos más", Marcelo Tinelli parado sobre el mostrador del pulsador de los jurados, la ovación de sus compañeros al finalizar el tema, sirven para graficar el clima que existía en el estudio en ese momento, y para mostrar su calidad como interprete y la conexión que logró con sus compañeros de trabajo

Marcelo Tinelli -eufórico- le confiesa al cantante mexicano “Es emocionante verte cantando, me encanta verte en el escenario. Todos cantamos tus temas, acá piden una más y te diría que sigas cantando todo el tiempo” y comenzó con los elogios: ”Sos de los más maravillosos artistas mundiales, 30 millones de discos, más de cien de platino, oro, no sé qué carajo de material. Nos conocemos hace más de 30 años y siempre ha sido de los mas talentosos artistas que pasaron por los escenarios".

"Tenerte acá -agregó- es un inmenso honor y placer, le da una jerarquía impresiónate la programa, cuando veo que los medios hablan de tus looks de las cosas que hacés, me quedo contento y feliz de lo que sos. Trascendés esto, llegas al corazón de la gente, no importa lo que hacés, sos un grande y hacedor de éxitos” le expresó emocionado el conductor.

canta Conmigo ahora.jpg Marcelo Tinelli eufórico en el show de Cristian Castro

Muy emocionado, Cristian Castro le respondió a Tinelli: “Este programa se trata de vos, unirme a vos es lo que quería, después de tantos años estar cantándote y estar frente de vos me recordó, esa esa la unión que quería y buscaba, que vuelvas a la música porque se te extraña y cantantes como yo nos acordamos de vos y te fue muy bien en otros géneros pero donde realmente pertenecés es con nosotros. Y todos están de acuerdo con que necesitamos a Marcelo Tinelli para brillar. Argentina piensa lo mismo”, sentenció generando la aprobación inmediata de los cantantes que forman parte del jurado.

Sin dudas, mas allá de un programa de televisión, lo de ayer fue una noche llena de emoción