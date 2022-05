Durante el programa “Socios del Espectáculo” (El Trece), la periodista Paula Varela aseguró que "El Cholo Simeone está muy enojado con ella. Uno de los textuales que me llegó es 'no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes en la familia y el Cholo no tiene más paciencia'. Esto es después de que ella hablara en LAM".

Según la información de la panelista, el técnico del Atlético de Madrid se molestó muchísimo con lo que Baldini contó en su la aparición televisiva y le envió una carta documento para que deje de hablar de él y su familia.

“Le puso un bozal legal a su ex”, aclaró el conductor Rodrigo Lussich, tras lo cual Varela recordó que “ella tuvo un affaire con un bañero (conocido como He-Man), el Cholo la perdonó porque tenían hijos chiquitos, volvieron a apostar al amor pero después ella volvió a serle infiel con el mismo hombre y se fue a México con él y con plata de Simeone”.

Para terminar con la información, la periodista agregó: “Diego está enojado con ella con la situación de que salga a hablar después de 15 años, cuando él jamás habló de lo que pasó y del daño que generó en la familia. Dicen que no tiene memoria de lo que causó. Él se cansó de intentar proteger a su entorno y cuidar de sus hijos”.