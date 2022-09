PH podemos hablar: Callejero Fino con las marcas a la vista

Los otros invitados que participaron del programa fueron los actores Betiana Blum, Mauricio Dayub y Matías Alé y la modelo y conductora Sol Pérez. Todos quedaron atónitos al escuchar la explicación de Callejero Fino.

Al comienzo del programa, el cantante de trap le preguntó a Andy si se podía sacar su campera, pero lo que sorprendió en el estudio fue la acotación de Matías Alé: “¿Tiene etiqueta también?”

El actor había notado esta manera de utilizar la ropa en la previa al programa. El conductor se dio cuenta y empezó a enumerar: “Pará. Tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenes etiquetas en todos lados?”, indagó sorprendido.

Callejero Fino.mp4 Usa la etiqueta en la ropa desde chico y ahora ya no puede parar de hacerlo.

“Porque me gusta. Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”, respondió el joven cantante, quien combinó toda su vestimenta urbana con un tono beige. “¿Es para venderlo después?”, le consultó Andy pero Callejero Fino le dijo que casi toda su ropa en su casa “tiene la etiqueta puesta”.

“¿No suena la alarma cuando salís del local?”, le preguntó Matías Alé ante el asombro por esta nueva tendencia. “No, porque lo que suena es el aparato blanco” (en alusión a las alarmas colocadas en las prendas), explicó Callejero Fino, quien aprovechó el momento para mostrar su atuendo.

El “papelón” de Callejero Fino en uno de sus shows

La primera consigna de Andy fue pedir que pasen al frente los que fueron protagonistas de un “papelón” inolvidable. El cantante de trap fue uno de los que se aproximó para contar una anécdota en uno de sus shows.

Papelon de Callejero.mp4 El papelón de Callejero Fino en Bahía Blanca.

“Estábamos dando un show. Yo, depende de si la gente está muy eufórica, me tiro con la gente, pero no pasa siempre. Cuando yo siento el calor de la gente ahí me tengo que tirar. Me tiro y no miro”, preparó el terreno Callejero Fino para contar el núcleo de su historia.

“Cuestión es que ya no tenía ni la remera. Estaba cantando y me acerco a mi corista y le hago seña para que siga cantando él, aunque me hizo señas de que no lo hiciera. Tiré el micrófono y me lancé. La gente automáticamente viene para donde estoy yo y me levantan, pero miro para el costado y el que me estaba agarrando se cayó, y se empiezan a caer todos en un efecto dominó”, explicó el cantante.

“El único que quedó parado era el que me estaba teniendo los pies y el que me estaba agarrando la cintura. Cuando me estoy por caer estiro la mano y el que me agarró de los pies hizo que no me diera la cabeza contra el piso, así que le regalé una zapatilla”, concluyó Callejero Fino, quien puedo haber terminado el espectáculo con una lesión grave.