Sabrina Carballo, cumpleaños y emoción en el Hotel de los Famosos

“Son las doce, es el cumple de Sabri, así que tenemos algo para que se ponga contenta”, anunció Melody, novia de Alex Caniggia en el hotel.

Maximiliano Estévez, ex pareja de la actriz hace 12 años, con la complicidad de la producción, la llevó a una habitación en donde se escuchaba de fondo a Luis Miguel con “Hasta que me olvides”, y le regaló algunos humildes “souvenirs” que pudo ir recolectando por el hotel en esta semana, en la que fue gerente.

Un potecito de miel, un jaboncito con el logo del hotel, un chocolate y un chicle fueron los regalos para laex Amigovios. “El chicle por si besás” dijo el Chanchi, y agregó pícaramente: “Capaz encontrás a alguien hoy”. Sabrina, muy emocionada, lo abrazó y le agradeció: “Ah, no puedo creer esto. Me muero… sos muy romántico..!”.

Después, el resto de los participantes se sumaron al festejo, a lo que Sabri dijo desconfiada “Creo que vinieron sólo a comer porque apenas me dieron un beso, me preguntaron por la torta”. En ambiente especialmente decorado para el cumpleaños, arrancó la fiesta con música y un jenga gigante.

La gran final de el Hotel de los Famosos en ElTrece se grabará el 30 de mayo, y pero para que los telespectadores sepan quién se llevará los 10 millones de pesos por ganar el certamen habrá que esperar hasta después del 20 de junio.