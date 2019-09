US Open Nadal Medvedev EFE

El primer set fue muy parejo, marcando lo que se venía en el encuentro, Medvedev arrancó mejor y le quebró el saque a Rafa en el tercer game, pero esto le sirvió al español para despertarse, le ganó el saque en dos ocasiones y se impuso por 7-5. Por su parte, en el segundo la diferencia en favor de Nadal fue clara, se lo vió cómodo y lo ganó 6-3 con relativa facilidad, en parte también a un bajón de rendimiento de Daniil.

Nadal US Open AFP

Sin embargo, en el tercero se volvió a ver una disputa muy igualada, emparejando lo que fue la etapa inicial, y ahora el decrecimiento en cuanto al nivel fue de Rafa, mientras que Medvedev tuvo un rendimiento superlativo durante todo el game y se lo llevó por 7-5. Y en el cuarto, el ruso volvió a hacerse fuerte a partir de una impresionante regularidad y se impuso por 6-4.

Medveved US Open AP

En el último set, Nadal batalló y logró torcer la eficacia de Medvedev. Sin embargo, no le fue fácil, tuvo que luchar muchísimo para revertir y minimizar el impresionante nivel que tuvo Daniil que, si es que no quedó claro en esta final, tiene un futuro más que prometedor y lleno de títulos. Con dos quiebres consecutivos, el “Matador” empezó a sentenciar la historia en Flushing Meadow, pero tuvo que seguir luchando, ya que el ruso le negó dos puntos para campeonato. Pero finalmente fue para Rafa por 6-4, que se impuso en un partidazo inolvidable, que quedará sin dudas en los anaqueles de la historia del tenis, y se llevó merecidamente el US Open de este año.

Nadal US Open AP

Con este título, Rafael Nadal se convirtió en el tenista que más torneos ‘grandes’ ganó teniendo más de 30 años, con un total de cinco, superando al, hasta antes de esta final, líder, Roger Federer, quién sino.

"Estoy feliz. Ha sido una gran final. Hoy todo el mundo se dio cuenta porqué él (Medvedev) es el número cuatro del mundo y por eso quiero felicitarlo, hizo un encuentro admirable. Estoy muy emocionado. Es difícil hablar, es una de las noches más lindas de mi carrera", manifestó Rafa antes de levantar el preciado trofeo.

Nadal US Open EFE

Por su lado, Medvedev no pudo convertirse en el primer jugador de la denominada “Next Gen” en lograr un Grand Slam y aún no puede cortar esa sequía frente a jugadores que, pese a la edad, el contexto y las adversidades que se les ponga en frente siguen jugando a otro nivel y, básicamente, a otro deporte. Pero también demostró Daniil esta noche, en Estados Unidos, que el deporte tiene futuro, y qué futuro.

