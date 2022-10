Triunfo de Nadia Podoroska y caída de los varones

Podoroska, de 25 años y ubicada en la posición 212 del ranking mundial de la WTA, derrotó por 6-2 y 6-3 a la canadiense Ariana Arseneault (918), por la segunda ronda del certamen y se medirá en la próxima instancia con la brasileña Thaisa Pedretti (539), que doblegó fácilmente a la polaca Olivia Lincer por 6-1 y 6-0.

Caída de los varones

El jueves fue una jornada oscura para los argentinos en los ATP de Amberes y de Nápoli, que son de los últimos torneos antes del final de la temporada: quedaron eliminados Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo, en Bélgica, y Sebastián Báez y Pedro Cachín, en Italia.

En el ATP de Amberes, Schwartzman estiró su mal momento al caer en su debut contra el belga David Goffin por 7-6 (3) y 6-2. De esta manera el Peque, que llegó a tocar la octava colocación del ránking en 2020, saldrá del top-20 por primera vez en tres años.

Por su parte, Cerúndolo, que había avanzado a los octavos de final luego de derrotar al suizo Huexler, esta vez no pudo con el austríaco Dominic Thiem, campeón del US Open 2020 y ex N3 del mundo, que lo derrotó por 6-1, 1-6 y 7-5.

Por otra parte, Báez y Cachín no corrieron con mejor suerte en el ATP de Nápoli.

Báez, que había logrado cortar una extensa seguidilla de derrotas, perdió sorpresivamente contra el chino Zhizhen Zhang, por 7-6 (5) y 7-6 (11).

Mientras que Cachín, una de las revelaciones del tenis argentino en 2022, fue superado por el japonés Taro Daniel por 6-4 y 7-6 (2), quien este viernes irá por un lugar en las semifinales cuando se mida contra el italiano Matteo Berrettini, N16 del mundo y finalista de Wimbledon el año pasado.