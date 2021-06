Tevez anunció que deja Boca: "No tengo nada más para dar"

El Apache, que es el segundo jugador argentino con más títulos de la historia (31), solo por detrás de Lionel Messi (37), y es el décimo máximo artillero histórico de Boca Juniors, hizo el anuncio en La Bombonera antes de salir de vacaciones con su familia.

"Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero llegó. Hoy no estoy mentalmente preparado para seguir. No puedo mentirle a mi familia, que son todos hinchas de Boca, ni a los demás hinchas del club. Igual no es una despedida, siempre voy a estar volviendo al club", dijo Tevez entre lágrimas antes de anunciar su salida de la institución.

"Es uno de los días más tristes de mi vida, pero este club te exige que rindas el 120 por ciento y hoy no estoy en condiciones de hacerlo. Me pidieron que me quede hasta diciembre, pero no puedo. Ni siquiera pude hacer el duelo de mi viejo", agregó.

Lo que no confirmó el futbolista es si deja la actividad profesional: "Hoy no estoy mentalmente para jugar. Tal vez en tres meses me levanto y cambio de idea, pero en Boca no. No estoy preparado mentalmente ni lo voy a estar", concluyó.

Lo que sí adelantó el Apache es que habrá un partido de despedida, aunque esto será lógicamente cuando pase la pandemia. "Para mí, la mayor alegría es quedarme con el recuerdo más lindo que puedo tener, que fue la ultima vez que nos vimos, donde la gente gritaba como loca Dale Campeón, frente a Gimnasia, con Diego en el banco de suplentes y mi viejo en el Palco", agregó.

"Hice siempre lo que mi corazón me dijo. Volví en su momento con 31 años después de una final de Champions y ahora mi corazón me dice que tengo que estar con mi familia. Me voy lleno y pleno, no tengo más nada para dar", manifestó el jugador cuando fue consultado acerca de si se queda con el sabor amargo de no volver a ganar la Copa Libertadores.

Por otra parte, no dejó de lado los agradecimientos a todos los que lo rodearon mientras estuvo en Boca: "Quiero agradecer a la dirigencia, cuerpo técnico y compañeros, así también como a empleados del club, seguridad, masajistas y los que trabajan para que este club sea cada vez más grande".

Por último, dijo que "Boca es el mejor club el mundo", contó que eso es lo que le dice a los juveniles cuando suben a primera y sentenció que la decisión de irse "es pura y exclusivamente mía".