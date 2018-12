“Tras la vida que recorrí, esto es como renacer”

“En octubre de 2010 fue mi última pelea en Corrientes, y después de tanta vida recorrida hoy es como renacer. Vuelvo al ring con las mismas ganas con las que lo tuve que dejar”, dijo Barrios en una entrevista con Cadena 3 de Córdoba.

“Yo no lo quise dejar el boxeo sino que circunstancialmente no me pude subir al ring”, remarcó el boxeador que cumplió con dos tercios de condena por el homicidio culposo de Yamila Vanesa González, como consecuencia de un accidente vial que protagonizó en enero de 2010.

“Estuve en la cárcel y tuve una condena de ocho años y cinco meses, así que las terminé de pagar en el mes de mayo. Fui reeducado por la justicia y el servicio penitenciario bonaerense”, acotó antes de remarcar que está listo para reinsertarse en el deporte y despedirse según le rinda el cuerpo. “Yo creo que lo que hice fue mirar para adelante para poder seguir y eso lo que hago”, aseguró sobre esta competencia.

Sobre su paso por la prisión reflexionó: “Vinimos a la vida a aprender y por eso nos pasan las cosas”. Y concluyó: “Amo el boxeo, amo lo que hago y lo hago con amor. Al boxeo le estoy mostrando mi amor porque me supo sacar de las malas desde chico, me ayudó a salir adelante, a conocer países del mundo y relacionarme con la gente”.